La boda de Teté Delgado en una playa gallega con su pareja de hace 13 años

Se han celebrado matrimonios desde tiempo inmemorial en los más dispares sitios. Los habituales suelen ser en una iglesia o en un juzgado o ayuntamiento como es harto sabido. Y están las bodas en un barco. Y en Las Vegas con atavíos carnavalescos, de dudosa legalidad. Enlaces "por poder", cuando los novios no están juntos en la ceremonia. Y ahora podemos contar la muy reciente boda de la actriz gallega Teté Delgado en una playa coruñesa, entre familiares y amigos, amén de una nutrida representación de bañistas sorprendidos ante lo que consideraban un espectáculo y, acaso algunos otros, secuencias de un rodaje.

María Teresa Delgado Criado, natural de El Ferrol, de cincuenta y nueve años, se hizo muy popular por su presencia en series de televisión, como aquella de Telecinco, "El Súper", donde ejerció de cajera. A su novio, también actor, Anxo Carbajal, orensano con la misma edad que ella, lo conoció en otra serie de la televisión gallega, "Escoba!", donde él vestía uniforme de la Guardia Civil. Le sentaba divinamente y Teté, que es como siempre fue llamada entre los suyos y luego como actriz, se enamoró en seguida de su paisano y colega. Su convivencia fue inmediata; de esto hace trece años. Les iba muy bien por lo cual hasta no hace mucho la actriz declaraba que no necesitaba papeles de por medio que oficializaran su amor por Anxo. Y, ya vez, casi de la noche a la mañana, la pareja decidió casarse civilmente en presencia del concejal de Obras y Seguridad del pueblo de Malpica de Bergantiños (La Coruña), que es donde nació el padre de la novia y donde ella y los suyos han veraneado siempre.

La novia de blanco, el novio más informal. El escenario, la zona playera conocida como Canido, en Malpica. Una vez casados, la concurrencia alrededor de tan singular espacio aplaudió entre constantes parabienes para los recién casados, que reunieron a sus invitados en un restaurante frente al mar, desde donde se divisan las islas Sisargas. Como si fueran unos privilegiados exteriores para una romántica película. Ni que decir que "se pusieron como el Quico", a base de un contundente menú, en el que no faltaron las sabrosas sardinas del lugar.

Teté Delgado es actriz muy conocida en toda España. Y Anxo Carbajal lo es pero de popularidad más reducida, amplia desde luego en el área gallega. Comentaba ella que eso no le importa a ninguno de los dos. Además, agregó que su marido además de actor es funcionario. Así es que, en momentos de ausencia de contratos, él siempre aportaría su sueldo fijo.

María Teresa Delgado se inscribió en la Universidad de Santiago de Compostela con la pretensión de cursar estudios de Psicología. Pero colgó pronto los libros de tal carrera porque le surgió su vocación de actriz. Y se convirtió en la Teté Delgado, polifacética en el plano artístico porque además de actriz es presentadora de programas en televisión y asimismo cantante: la vocalista de una banda conocida como Teté y Los Ciclones.

Sus actividades en televisión también las ha compartido con el teatro. De la última época registramos sus estrenos escénicos: "Sofocos Plus", "El intercambio", "Sé infiel y no mires con quién"… En conjunto, su actividad ha estado más centrada en la comedia que en el drama. La ayuda su divertida presencia, un rostro sonriente, simpático. Y una mujer sin aparentes complejos físicos, aunque no hace mucho haya superado una crisis de ansiedad, felizmente resuelta.

Conocí a Teté cuando la acompañé a una visita al madrileño Hospital del Niño Jesús, donde radica la Asociación de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia. Allí atienden a jóvenes que padecen una de esas dos enfermedades. Chicas con las que departió cordialmente la actriz gallega, interesándose por aquellas que no quieren apenas alimentarse para no ganar peso y las que, al contrario, no cesan en alimentarse desaforadamente.

Me decía Teté: "Yo estoy contenta con mi físico. Cierto que he tenido que soportar a cuantos me dicen que debiera adelgazar, seguir algún régimen, perder unos kilos de más… No comprendo por qué. Estoy conforme con mi cuerpo, me siento bien, considerándome vitalista y divertida".

Teté me confió lo que sigue: "Hace unos años perdí catorce kilos; luego, recuperé mi peso habitual. Ni entonces sufrí depresión alguna ni luego al recuperar mi peso de siempre. Otro caso es quien padece una enfermedad (la bulimia, la anorexia). Una ha de gustarse, que es mi caso".