Sofía Suescun relata el infierno que ha vivido con su madre: "No podía más, tenía miedo"

Después de que Maite Galdeano anunciase por redes sociales que su hija le había echado de casa inducida, supuestamente, por Kiko Jiménez, este viernes llegó el turno de Sofía Suescun. La joven ha concedido una entrevista al programa '¡De viernes!' para contar cómo ha vivido estos días sin su madre y los motivos que la llevaron a echarla de la vivienda que han compartido en los últimos años: "Ahora estoy triste, pero también cansada porque ha sido de los peores días de mi vida y me da pena casi haberme visto obligada a estar aquí para dar unas explicaciones", comenzó narrando frente a Beatriz Archidona y Santi Acosta sobre el día que se dinamitó la relación entre ambas.

La influencer confesó "no ser consciente aún de todo lo que ha pasado" porque a pesar de haber conseguido al fin "la libertad" que ansiaba y el "poder de decidir" en su vida sin la influencia de su madre, no puede evitar sentirse culpable y juzgarse a sí misma: "En los momentos en los que me siento bien me juzgo y me pregunto: ‘¿Por qué tengo que estar bien?’". Ahora tiene claro que lo único que quiere es "sentirse libre" y no vivir con la presión, los chantajes y las amenazas que sufría por parte de Maite Galdeano.

"Siempre ha querido que sea lo mejor en todo, si no soy la mejor, soy una fracasada. Cuando vuelvo de Supervivientes All Star (donde quedó tercera finalista) me da un ataque de ansiedad y me machaca más que nunca. Es de las veces que más miedo he sentido y tengo que esconderme en la habitación porque soy incapaz de mirarla a la cara. La veo endemoniada", aseguró, sobre la reacción de su madre a su vuelta de Honduras.

Ese día tiene "un clic en la cabeza" en que se da cuenta de que lleva "años normalizando comportamientos" que tenía que hacer "cortado antes": "Pero tenía miedo. He vivido un machaque durante muchos años. Siempre esperaba lo mejor de mí y si no era la mejor, era un fracaso y con ello un montón de situaciones donde sentía esa presión".

Confirmó que su madre había tratado de ponerse en contacto con ella antes de la entrevista, pero prefirió no hablar con ella para no sentirse condicionada durante la entrevista: "Es la hora de reconocer los que está pasando. Solo pido tener mi vida".

La expulsión de Maite

La salida de Maite Galdeano de la vivienda que su hija tiene en Madrid tuvo lugar el 4 de agosto. Aquel día, Sofía se despierta y comienza su rutina de ejercicios en el gimnasio que tiene habilitado en el propio domicilio: "Mi madre empieza a molestarme en el gimnasio y a machacarme y a decirme que no tenía que haber ido a Supervivientes. Que lo había hecho muy mal y hablando despectivamente de Kiko". En ese momento, la influencer se miró al espejo y supo que tenía que poner fin a aquello: "Me miro y pienso: ¿pero esto qué es? ¿Por qué tengo que vivir esto siempre? Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace clic el cerebro mientras lloraba con mucha ansiedad".

A partir de ese momento Sofía deja su casa y se refugia en la vivienda de su hermano Cristian: "Ella no para y yo no puedo más. Me voy de mi propia casa porque no puedo más, a casa de mi hermano. Se asusta mucho porque nunca me ha visto así. Me voy porque es inaguantable. Ella se queda pensando que es un rebote más". Sofía le pide a su hermano Cristian que le diga a Maite que se vaya unos días al piso que tiene en Murcia y para que les haga caso piensan en mentirle y le dicen que está mal con Kiko.

Finalmente, su madre accede, pero "en el trayecto de Madrid al piso de la playa, creo que va siendo consciente y chantajea que es con ella o contra ella. Me amenaza con eso, 'conmigo o contra mí, mi vida no tiene sentido". Desde su salida, Maite ha intentado ponerse en contacto con su hija en varias ocasiones, haciendo el conflicto público en redes sociales e insinuando delitos graves contra Kiko Jiménez. Por su parte, Sofía no está dispuesta a dar un paso atrás y no se plantea volver a tener relación con su madre hasta que se ponga en manos de un especialista.