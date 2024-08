Gema López vuelve a responder a Terelu Campos: "Ha sido borde y soberbia siempre"

Continúa la tensión mediática entre Gema López y Terelu Campos y que surgió a raíz de la respuesta de Campos a unos periodistas sobre el fallecimiento de Caritina Goyanes: "¿Cómo se va a estar ante una desgracia de esta magnitud? Pues imaginaros cómo puede estar su madre, de verdad, entended. ¿Qué hay que decir?, que es un horror, lo que todos sabemos, un horror que a cualquiera nos pase algo así".

La periodista Gema López le mandó un mensaje a Terelu recordándole que había sido ella la única persona del círculo de la fallecida que no supo "estar a la altura de las circunstancias". "En este caso no eres la viuda, que en este caso no eres la hija afligida (…) eres la única de a todas las personas que se les ha preguntado que ha dado una mala contestación. Háztelo mirar". "Cuando yo ayer respondo así, obviamente en mi cabeza no está solo lo que está ocurriendo ayer, sino la memoria que tengo de todo lo que ha ocurrido anteriormente", ha comentado.

La reacción de Terelu no se hizo esperar y lo hizo a través de Arnau Martínez, quien ha intercambiado mensajes con ella: "Dice que no lo ha visto, que se lo han comentado". "No tengo nada que decir, ni a Gema, ni a nadie, sólo que si Gema supiera, probablemente se arrepentiría de sus palabras, nada más», ha añadido en boca de Terelu. "Yo no voy a violar la vida privada de mi gente. Si lo entendéis bien y si no, estoy muy acostumbrada a ser la diana de muchos dardos envenenados" ha sentenciado.

Gema López ha vuelto a pronunciarse y a replicarle: "No es que yo lo sepa, es que el público que te está viendo, y que veía ayer esas declaraciones, no sabe lo que te pasa (…) el mal momento que pueda estar pasando cada una de nosotras, no tienen la culpa los reporteros que están en la calle. Yo no te he pedido eso. Hay que responder igual en el plató que en la calle. Hemos hecho muchas cosas juntas. Simplemente, no has estado acertada, no pasa nada. Eres una gran profesional, una tía generosa, pero no te reconozco. Estás dando tu peor versión", ha zanjado.

Aunque López ha manifestado que no tiene ninguna enemistad con Terelu ha sentenciado "Ha sido borde la mitad de su vida, ha sido borde y soberbia siempre", concluía sobre la actitud de Terelu Campos.