Kiko Matamoros y Marta Torné se enzarzan en redes: "Me han dolido tus palabras oportunistas"

El anticipado arranque de la nueva temporada televisiva en Telecinco no está dando los resultados esperados: aunque Ana Rosa Quintana ha regresado a la tardes de la cadena manteniendo los aceptables datos con los que se marchó, siempre por detrás de su principal competidor, Y ahora Sonsoles, lo cierto es que el estreno de Babylon Show, la apuesta de Mediaset para access prime time, no ha conseguido destacar en la parrilla.

El nuevo espacio de imitaciones y humor de Carlos Latre adelantó su estreno a este lunes 26 de septiembre con la esperanza de afianzarse en la franja horaria antes de la llegada de la nueva temporada de El Hormiguero y el estreno de David Broncano en la pública. Sin embargo, la audiencia no parece estar respaldando el programa de imitaciones y prefiere otras opciones como las reposiciones del programa de Pablo Motos, que sigue liderando pese a ser un refrito.

Uno de los más críticos con el programa de Telecinco ha sido Kiko Matamoros que, a través de su cuenta de X (Twitter) ha recordado a Marta Torné, colaboradora de Babylon, sus palabras antes del estreno: "Es cierto que han salido de ciertos personajes del corazón. Los cambios son buenos y 'Babylon Show' es la gran apuesta de otoño y la telebasura no tiene nada que ver con los realities", dijo Torné en las entrevistas previas, en una clara alusión al fin de programas como Sálvame o Deluxe.

Aprovechando el débil estreno, Matamoros "felicitaba" a su antigua compañera de productora: " "Quiero felicitar a Marta Torné por el éxito de su nuevo proyecto", escribió irónico, ya que en esta primera semana las cuotas de pantalla de Babylon Show no han dejado de caer: aunque marcaron un esperanzador 10,1% en su estreno, las cifras de este martes y miércoles cayeron hasta un 6,9 y 6,7%, respectivamente, superado por las reposiciones de El hormiguero.

Quiero felicitar a Marta Torné por el éxito de su nuevo proyecto. "Es cierto que han salido de ciertos personajes del corazón. Los cambios son buenos y Babylon show es la gran apuesta de otoño y la telebasura no tiene nada que ver con los realities." ❤️ — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) August 29, 2024

La aludida no tardó en contestar a través de la misma red social negando la acusación de su excompañero, asegurando que sus palabras estaban "descontextualizadas": "¡Eso es falso! Está descontextualizado. Vaya tela… Yo nunca me metería con formatos o programas en los que hay muchas personas ganándose una nómina y en los que, además, tengo muchos amigos. Pero bueno, gracias por tus felicitaciones". Pero Matamoros insistió en tildar de "oportunistas" las palabras de la presentadora: "Sabes perfectamente que no es falso. Y si está descontextualizado no será mi culpa, será tuya por no haber querido rectificarlo. Honestamente, siempre tuve un gran concepto de ti y quizás por eso me han dolido tus palabras oportunistas. Suerte".

Sabes perfectamente que no es falso. Y si está descontextualizado no será mi culpa, será tuya por no haber querido rectificarlo.

Honestamente, siempre tuve un gran concepto de ti y quizás por eso me han dolido tus palabras oportunistas. Suerte. https://t.co/bD9DwlRa0g — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) August 30, 2024

