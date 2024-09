¿Está cerca la reconciliación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo?

Bárbara Rey desató una oleada de reacciones publicando una fotografía antigua junto a su hijo Ángel Cristo, con el que no se habla desde hace meses por sus ataques públicos en medios de comunicación. "En los Alpes franceses con mi hijo Ángel Cristo. Un viaje muy bonito", escribió junto a una foto de ambos. La posibilidad de que haya una reconciliación entre madre e hijo se ha puesto sobre la mesa, sobre todo después de que la vedette publicara un mensaje poco después en la que parecía mostrarse conciliadora con él.

"Me veo en la obligación de aclarar alguna cosa. Ayer puse una fotografía con mi hijo Ángel Cristo, que tiene 27 años, momentos en los cuales estábamos muy bien, como se puede ver en la fotografía. Viendo el revuelo que se ha montado por poner una foto con mi hijo, queda claro es mi hijo, lo demás está por ver si es verdad o mentira, pero que es mi hijo está clarísimo que es cierto, ¿no?", comienza el texto. "El hecho de poner la foto es porque me gusta, porque es muy bonita, tengo miles de fotos preciosas con él y creo que tengo todo el derecho a poner fotografías con mi hijo, con mi hija y no tiene porque ser ningún tipo de acontecimiento a nivel de prensa, ni nada extraño", aclara.

Y continúa: "Es cierto que han pasado muchas cosas de un tiempo a esta parte, pero sigue siendo mi hijo y si tengo ganas de poner una foto con él, lo haré las veces que me dé la gana, respetaré las opiniones, a otros los bloquearé, porque no tengo ganas de contestar a nadie, que diga cosas muy desagradables y tampoco a la prensa. Solo se trata de una fotografía de 1998, cuando mi hijo estaba estudiando en los Alpes franceses y al mismo tiempo esquiando, como se puede ver por el atuendo. Son recuerdos y momentos que he vivido con mi hijo que han sido bonitos, nada más", sentenció.

Sobre el posible acercamiento entre Bárbara Rey y su hijo se debatió en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde Isabel González cree posible que Bárbara perdone a su hijo: "Si llega a pedirle perdón, le va a perdonar". Sin embargo, Paloma Barrientos recordó que los ataques del exconcursante de Supervivientes a su madre están judicializados. "Bárbara le puede perdonar pero lo que le ha costado a Sofía, ayudando a la gente que tiene un problema con la droga y él decir lo que dijo con toda su mala intención...", recordó. Para Federico Jiménez Losantos, "es peor que Paquirrín": "El contenido es el mismo. Si no insulta a su madre, no interesa. Llega un momento que no sabe hacer otra cosa y esa película ya la hemos visto. Esto tiene ya un punto cruel", apuntó.