Agatha Ruiz de la Prada se derrite con los ojos azules de Milei tras su "agradable" encuentro

Agatha Ruiz de la Prada viajó a Buenos Aires para inauguración de su exposición ‘Textiles y Bocetos Icónicos’ en el Centro Cultural Recoleta, y entre preparativos, tuvo tiempo para disfrutar de los planes que ofrece la ciudad y de visitas a varios amigos. En una de sus citas se reunió con Javier Milei, presidente de Argentina, e inmortalizó el momento para compartirlo después en Instagram. "Gracias, presidente, por la conversación más interesante de mi vida", escribió. En la imagen aparecen la diseñadora y el político acompañados de Amalia ‘Yuyito’ González.

En declaraciones a La Razón, Agatha desveló que le ha sido concedido el reconocimiento de Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Me han nombrado Embajadora Internacional de la Moda. En fin, me han pasado millones de cosas buenas aquí, entre ellas, hacerme amiga de la pareja del presidente y poder ir a verle". Yuyito González es una reconocida vedette argentina con la que Milei mantiene una relación desde el pasado mes de julio y gracias a ella se produjo el encuentro entre ambos.

La diseñadora solo tiene buenas palabras para él: "Es increíble, de los personajes más grandes que ha en el planeta. Tiene una conversación extraordinaria, no he conocido a nadie con una conversación tan interesante". Además, le dedica todo un piropo destacando "esos ojos azules" de Milei con los que la miraba "como si en ese momento solo le importara yo en el mundo". "Me dedicó muchísimo tiempo, mucho más del que me merezco", destacó.

La nueva exposición en la capital argentina exhibe por primera vez los tapices que la diseñadora realiza habitualmente para su casa de Mallorca y los bocetos de sus colecciones, en un evento organizado por Carminne Dodero y Dario Campidoglio, comisariado por Victoria Salías, directora del Museo Nacional de la Historia del Traje de Argentina, abierto al público hasta el 15 de septiembre.