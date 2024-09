El discreta vida amorosa de María Dolores Pradera y su matrimonio fallido con Fernán-Gómez

Se ha cumplido estos días el centenario del nacimiento de María Dolores Pradera, acaecido en Madrid el 29 de agosto de 1924. Anticipándose a ello apareció en abril pasado el libro "Déjame que te cuente", firmado por Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo. Es un riguroso volumen sobre su vida artística; de la personal no consideraron oportuno ocuparse, salvo en algunos retazos. Fue una gran actriz y una excelente cantante. Sus discos todavía pueden encontrarse y en la radio y en televisión de vez en cuando se la recuerda. Se casó con Fernando Fernán-Gómez, se separó y el resto de su vida llevó una existencia discreta sobre sus amores, que apenas trascendieron en la prensa. Y hay algo sorprendente en su identidad, y es que durante mucho tiempo, legalmente, aparecía oficialmente como argentina. Le costó mucho demostrar que era un absoluto error, como ella misma me confió en una de las varias entrevistas que sostuvimos.

Fernando y María Dolores fueron novios durante cuatro años. La economía de ambos actores era estrecha, poderosa razón por la que iban retrasando el casorio. Al fin se decidieron: el 28 de agosto de 1945. Fernando, contaba así por qué eligieron ese día: "María Dolores cumplía años el 29 de agosto y yo el 28 del mismo mes. Elegimos este último día porque en esa fecha yo le llevaba cuatro años en vez de tres y nos parecía bien que en la pareja el hombre fuera mayor que la mujer".

Fue un matrimonio fallido. Tuvieron dos hijos: Fernando y Helena, el varón ingeniero de sonido y propietario de una galería de arte, y la fémina, actriz, con poca suerte en su carrera, dicho sea de paso.

Me confesaba María Dolores, ya en su edad madura: "No debiera haberme casado. Creo que toda mujer debería dar ese paso teniendo ya suficiente experiencia de la vida, esto es, con más años que los que yo tenía entonces". Contaba la actriz el día de su boda veinte años, y al día siguiente, según lo contado por Fernando, cumpliría uno más.

Una cuestión que la pareja no solía comentar es que a pesar de que se separaron en 1947 andando el tiempo continuaban legalmente casados, puesto que durante largas décadas no estaba aprobado el divorcio en España. Y cuando ello sucedió, cierto día Fernando la llamó por teléfono, lo que a María Dolores le sorprendió. Era para decirle que si le parecía bien que tramitaran la disolución de su matrimonio. Y por supuesto ella le contestó afirmativamente. El caso es que ya habían transcurrido alrededor de treinta años. Fernando le explicó que a él le daba igual divorciarse o no, pero que se había enterado que, al hacer la declaración de la renta, no era lo mismo efectuarla por separado que estando casados, que era la situación de ambos.

Existió otra cuestión que tampoco era de dominio público y que la actriz-cantante me relató: "Siendo madrileña, hija de asturiano y madre vasca, por la legislación española de hacía tiempo resulta que yo era argentina. ¿Por qué razones? Al casarme tuve que adoptar inmediatamente la nacionalidad de mi esposo. Y ya al divorciarnos, pude obtener la española. ¡No sabes la cantidad de problemas, impedimentos de toda clase, que esa situación de ser argentina sin serlo me causó durante muchos años. Tramitaba papeles constantemente a la hora de hacer cualquier gestión oficial cada tres meses". Y eso mismo le pasó a Fernando Fernán-Gómez, que sólo al divorciarse le concedieron la ciudadanía española. Lo chusco es que él nació en Lima (Perú), de madre soltera, quien siendo actriz, de gira por Hispanoamérica, inscribió a su hijo en el consulado argentino, en Buenos Aires. De ahí procedía todo el embrollo que les hemos contado.

"Soledad", de Unamuno, fue uno de los grandes éxitos teatrales de María Dolores Pradera. A ella le gustaba la soledad. Pero aunque viviera sola muchos años, siempre contó con una ingente cantidad de amistades, la mayoría del mundo artístico e intelectual. En las tertulias a las que ella asistía, dejaba en sus intervenciones un finísimo, inteligente humor, que la acompañó toda su vida.

Acerca de sus amores, comentaba con mucha gracia que cuantos hombres trató más o menos íntimamente, puesto que la conocían por su condición de actriz, casi todos "querían retirarla". Tuvo sí varios pretendientes, entre ellos un ganadero, un abogado ilustre cuya primera letra de su apellido era la Z, un brillante escritor, director de "ABC", Luis Calvo: llevaron su relación de un modo absolutamente discreto. Lo que no pudimos nunca comprobar es si uno de Los Gemelos, dúo que la acompañaba con sus guitarras y voces, Julián y Santiago López Henández, fue su pareja un tiempo. Es el rumor que se decía y jamás llegó a comprobarse.

En realidad, María Dolores Pradera sólo estuvo verdaderamente enamorada de Fernando Fernán-Gómez: "Cuando conoces a una persona tan inteligente, tan original, tan especial, después te quedas un poco como taradita y vas coleccionando tontos".

María Dolores Pradera estuvo actuando como cantante hasta pocos años antes de su muerte. Su última presencia en un escenario sucedió el 21 de junio de 2013, invitada especial en el concierto de Miguel Poveda en la plaza de toros de Las Ventas. Se apoyaba en un bastón. Murió con ochenta y siete años de resultas de una caída: se rompió la cadera, fue operada pero no pudo superar ese trance, falleciendo el 28 de mayo de 2018.

La voz de "La gran dama de la canción" no se ha apagado en la memoria de quienes gozamos con sus bellas canciones.