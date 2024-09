Las confesiones de Victoria Federica en su primera entrevista en 'El Hormiguero'

Máxima expectación con la entrevista Victoria Federica en El Hormiguero. La sobrina del rey Felipe VI aparecía por primera vez en un programa de televisión para hablar sobre cómo ha sido su paso por el talent show, El desafío, que próximamente se emitirá en Antena 3, confirmando así su interés por la pequeña pantalla. Aunque en apariciones previas en otros medios la influencer se había mostrado algo fría y distante, lo cierto es que Victoria Federica convenció con su simpatía, su naturalidad y su falta de pretensiones (aunque todo lo que se vio estaba previamente pactado).

La influencer reconoció que, aunque está muy orgullosa de pertenecer a la Familia Real, le gustaría ser anónima para poder disfrutar "de un paseo por Madrid": "Si no me conociese nadie sería lo primero que haría". Como hija de la infanta Elena, Victoria Federica siempre ha estado rodeada de guardaespaldas, con los que tenía una relación muy estrecha: "Llevé guardaespaldas desde que nací hasta los 18 años, dos agentes de la Policía Nacional. Lo viví bastante bien y, a la vez, con 16 o 17 años, en la adolescencia, un poco agobiada. Pero les adoraba y sigo teniendo relación con muchos de ellos. Si me los encuentro en otros servicios me sale abrazarlos, aunque ellos me dicen 'Quita, quita que estoy trabajando'. Les he echado mucho de menos".

Reconoció que de niña nunca tuvo una vocación, ni siquiera una profesión "soñada": "Cada día quería ser algo: doctora, profesora, enfermera… Lo que fuera. Nunca tenía nada claro. Si acaso, me decantaba más por ser profesora, que era la profesión de mi madre antes". Sin embargo los estudios nunca fueron lo suyo y decidió que su futuro debía ser otro: "No era la mejor estudiante, pero tampoco era la peor», reconoció. "Suspendí matemáticas hasta que una profesora me las explicó bien. Gracias a ella no les cogí tanto asco".

Sobre su etapa en Inglaterra, donde estudió en un internado, recordó su mala relación con la directora: "No me llevaba bien con la directora de la casa donde vivíamos las internas y le hacía alguna broma que otra. Siempre encerraba a su perro en la oficina, así que, cuando no me veía, le abría la puerta para que fuera libre".

Centrada en su carrera como influencer e imagen, Victoria Federica disfruta de una buena vida de privilegios aunque su mayor hobby es navegar y le encantaría formar parte de una tripulación como su abuelo: "Toda mi familia ha navegado. Desde pequeños, todos los primos navegábamos en Palma durante los veranos y yo he intentado seguir con ello. De hecho, ahora vengo de la Copa de América donde he estado de espectadora y también de tripulación en un barco, pero clásico. Súper bonito. He aprendido un montón. Me encantaría formar parte de una tripulación y competir".