Cándido Conde-Pumpido Varela ofrece 20.000 euros a quien le facilite información de los vídeos que guarda Mediaset

Cándido Conde-Pumpido Varela protagonizó el pasado mes de mayo un altercado en las puertas de Mediaset España tras sufrir un supuesto brote psicótico cuando en torno a las seis de la mañana, exigió que le entregasen unas grabaciones, amparándose en la Ley de Protección de Datos, y cuyo contenido aún no se ha hecho público. ¿Qué esconden las imágenes que el abogado exigía al grupo de comunicación? Lo que está claro es que no quieren que trascienda.

En un extenso comunicado publicado en Instagram, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional ofrece 20.000 euros de recompensa a los que colaboren con él. El abogado, con buen aspecto, vestido con traje y desde su despacho, se presenta ante los interesados hablando de su trabajo. "Soy Cándido Conde-Pumpido Varela abogado y conocido por muchos de vosotros que me seguís en redes y sabéis de mi trayectoria profesional así como de diferentes denuncias que he venido sufriendo, e incluso haciendo yo mismo, en relación con la persecución en la que me he visto objeto en los últimos años", comienza.

"Ya hace tiempo que vengo denunciando la situación de acoso personal y mediático a la que me he visto sometido fruto de mi actividad profesional o de mis relaciones personales y de otras circunstancias que quiero aclarar y que son el motivo de que en el día de hoy haga este vídeo y este llamamiento", continúa, insistiendo en que ha sido "sometido a una persecución, a una invasión de mi intimidad y mi integridad tanto física como patrimonial, con la vulneración incluso de la inviolabilidad de mi domicilio".

"Desde hace tiempo he visto como sistemáticamente se producían denuncias falsas e injustificadas contra mi persona, noticias de prensa elaboradas al único fin de causar un daño y que tienen una clara conexión entre todas ellas. En los últimos días he visto como incluso desde la televisión brasileña se han reavivado noticias utilizando imágenes protegidas por copyright sin haber solicitado autorización previa extraídas de mis redes sociales, práctica que también ha sido realizada por algún medio español y por la que voy a ejercitar acciones de reclamación", asegura.

El abogado, especialmente interesado en el contenido de las grabaciones que poseen algunos medios de comunicación, pide ayuda y ofrece una fuerte recompensa: "Tengo conocimiento de que hay otros medios, programas productoras, canales de televisión, etc. que han utilizado y utilizan mi imagen y voy a solicitar vuestra colaboración para poder reclamar cualquier indemnización derecho o cantidad que me corresponda ofreciendo una recompensa de 20.000 euros a aquella persona que me facilite información concluyente que me lleve a poder cobrar dichas cantidades y que me facilite tanto pruebas como información de programas periodistas productoras o canales en los que se haya podido utilizar esa imagen".

Con todos aquellos que me ayudéis y facilitéis pruebas concluyentes que me permitan cobrar cantidades como digo en concepto de indemnización o de derechos compartiré esa cantidad de 20.000 euros....