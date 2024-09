Fran Zafra y Charlotte Harrison los nuevos Mister y Miss Internacional España 2024

Sin duda fue una noche llena de emociones y nervios en la que no ha faltado el buen hacer de todos los candidatos, por una parte 17 candidatas femeninas y 52 aspirantes masculinos que se reunieron en el hotel Ritz Carlton Abama.

En la ceremonia, se nombraron a los finalistas que fueron los representantes de Sevilla, Enrique Sánchez y de Tarragona, Rhayang Itajahy, de nacionalidad brasileña pero afincado en España desde hace muchos años.

El almeriense Fran Zafra fue el que se alzó con la banda de Mister. Tiene 22 años y está preparando oposiciones para policía nacional. "Estoy muy emocionado, ¡aun sigo sin creermelo!. No me lo esperaba. Cuando ha llegado el momento del veredicto me he quedado pensando como diciendo "pero bueno, aquí qué pasa" y al final aquí estoy. A medida que iban pasando las eliminatorias, los nervios iban a más. La prueba más difícil es la de enfrentarse al minuto de oro, donde tienes que exponer el tema que te toca al azar para convencer y llegar a la gente. Tengo que decir que la convivencia con mis compañeros no ha podido ser mejor y todos me han felicitado. Me llevo grandes amigos de aquí, que van a ser para toda la vida. En este nuevo año que se me presenta tengo como proyecto el introducirme en el mundo de la moda ya que siempre me ha gustado. En la actualidad estoy opositando a policía nacional, fui militar durante 4 años y todo esto lo pienso compaginar con la moda, porque es uno de mis sueños."

Con el nuevo Mister España Internacional, Fran Zafra

Durante el transcurso de la conversación que mantuvimos nada más conseguir el título me comento que no tiene novia pero algo hay. "Yo estoy a gusto con la vida que tengo, pero si para triunfar en las pasarelas tuviera que dar el salto a Madrid y dejar Almería, no me lo pensaría. Cres del Olmo, el propietario de la organización me planteó hace un año y medio presentarme y aquí estoy. Han venido a verme mi madre y una tía mía y te puedes imaginar lo emocionadas que están. El próximo 10 de julio, en Filipinas, representará a España en el concurso internacional.

Por su parte el concurso femenino también había una gran expectación. La representante canaria, Charlotte Harrison, era una de las favoritas. La nueva Miss tiene 23 años y nada más alzarse con la corona me contó cómo se sentía. "Todavía no me lo creo y lo estoy asimilando. Había muchas chicas bellísimas y muy bien preparadas. Nos hemos llevado muy bien, todas me han felicitado. Ha sido una semana de concentración donde no ha habido ningún problema. Este año que tengo por delante de reinado me gustaría dar visibilidad a mi proyecto social que es la lucha contra el cáncer, porque hace unos meses que perdí a mi madre por culpa de esa enfermedad. Quiero hacer campañas de prevención y llamar a la gente joven para que haga voluntariado porque me llama la atención que no hay muchos. Aparte de esto, tengo una gran ilusión por el mundo de la moda". Charlotte es hija de ingleses pero afincados en Tenerife desde jóvenes "Aquí nací yo, soy completamente española y aquí he vivido siempre. Este año pido mucho amor hacia mi misma porque la pérdida de mi madre ha sido terrible. Quiero demostrar quien soy y quiero dar todo de mi, y si por trabajo tengo que dejar mi isla a una gran ciudad como Madrid, no tendré ningún problema", afirmó. Las dos damas de honor fueron la representante de Andalucía Alba Terek y la de Madrid Valentina Moreno. La ganadora viajará a Tokio el próximo 12 de noviembre para participar en el certamen de Miss Internacional 2024.

La nueva Miss España Internacional, Charlotte Harrison

La presentación de los dos certámenes corrió a cargo nuevamente de Sofía del Prado, que fue quien representó a España en el concurso de Miss Universo en 2017. La actuación musical, un año más, corrió a cargo de Rosa López que emocionó al público que acudió a ver el evento.