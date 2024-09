Tamara Falcó, sobre su futuro embarazo: "Mi madre tiene más prisa que yo"

La firma de moda Pedro del Hierro celebra su 50º aniversario con la magnífica exposición "Pedro del Hierro. Del maestro a la marca", en el Museo Lázaro Galdiano. Un homenaje al legado de un creador clave en la evolución de la moda española en los últimos 50 años y una celebración de la relevancia actual de la firma que lleva su nombre. Como no podía ser de otra forma, Tamara Falcó, que colabora de la mano de Pedro de Hierro y que ha presentado sus diseños en las últimas tres ediciones de MBFWM junto a la marca, estuvo presente este martes para acompañar y apoyar a la firma en una fecha tan señalada.

Aprovechando la aparición de la hija de Isabel Preysler, le preguntamos sobre cómo ha vivido este verano tan intenso de viajes junto a su marido Iñigo Onieva: "Tenemos muy buen agente de viajes. Ha salido mejor de lo que nos pensábamos". Entre sus destinos, han estado Cádiz y las Seychelles: "Me ha encantado estar en Cádiz con mi familia, exactamente con una barbacoa que hizo mi hermano".

Con respecto a sus ganas de ser madre y los rumores constantes sobre un embarazo, Tamara prefiere hablar con naturalidad sobre el proceso y no precipitarse: "Pues lo llevo bien, con calma. Tengo amigas que están en el mismo proceso y es un tema bastante recurrente. Hoy he recibido los test de microbiota. Tengo una médico buenísima, sigo en contacto con Fertilitas. Me he hecho todas las pruebas y de momento todo bien".

Eso sí, tiene claro que, de ser una niña, la llamará Isabel: "Mi madre nos llamó a todas las niñas así. La primera se llama Isabel, Chabeli es Isabel, a mí Tamara Isabel y a mi hermana Ana Isabel. Como no nos podía poner de primero su apellido, nos puso su nombre. Entonces, me haría gracia, si tuviera una niña, llamarla Isabel". Precisamente su madre es la que más ganas tiene de que sea madre: "Me lleva metiendo prisa 20 años".

También tuvo un bonito recuerdo hacía su amiga Caritina Goyanes, tristemente fallecida y con la que tenía una gran amistad: "Ha sido muy triste. Yo no soy madre, pero mi madre que se puede poner en el lugar de Cari es lo peor que te puede pasar, perder a un hijo. Ha sido todo muy rápido. Cari había tenido la gran suerte de encontrar su Fe y eso mismo le ha trasmitido a sus hijos y en estos momento la tienen muy presente".