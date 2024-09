La reina Letizia estrena camisa de Victoria Beckham, con un escote original, para inaugurar el curso de FP en Cantabria

Sabemos que a la Reina Letizia le gustan mucho los diseños de Victoria Beckham y que no es la primera vez que los luce. La primera vez fue durante la recepción por la coronación del rey Carlos III, concretamente el vestido "Bella" un vestido verde. La segunda, en la entrega de los Premios Barco de Vapor y Gran Angular del pasado mes de mayo, cuando la Reina estrenó un traje blanco de tejido fluido con pantalón palazzo y blazer manga larga con cuello de pico con solapas y detalle de costura en las mangas. Y la tercera ha sido esta mañana en Castro Urdiales para la inauguración del curso de Formación Profesional 2024/2025 que ha tenido lugar en el IES Doctor José Zapatero Domínguez, que este año implantará la Formación Profesional Dual, en el primer curso de los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior.

La reina Letizia con la presidenta de Cantabria, María José Saenz de Buruaga

Para este tipo de acto ha elegido un look sencillo con unos pantalones de corte recto negros, sandalias de tacón cómodo de Hugo Boss y pendientes de Gold & Roses, en oro blanco y diamantes y anillo de Coreterno. Todo ello con la camisa de rayas azul y blanco de manga larga y corte recto, cuello camisero y detalles cut out en la zona del escote de Victoria Beckham para Mango perteneciente a la colección del año pasado y que ya no está a la venta.

El próximo acto de la Reina será mañana jueves, en la entrega de los Premios Retina Eco 2024 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.