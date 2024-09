La polémica familiar de Eduardo Noriega: habla sobre su presunto hermano 'secreto'

Eduardo Noriega se veía involucrado en una polémica familiar que nadie imaginaba el pasado mes de junio cuando un hombre de 88 años llamado Juan Canal acudía a los tribunales asegurando que era su hermano. Sin embargo, cuando el caso esta a punto de llegar al Tribunal Constitucional, el susodicho fallecía el pasado mes de agosto.

Hace unas semanas, el medio 'El Español' publicaba que los tres hijos de Juan Canal seguirían la lucha que comenzó su padre en vida. Sin embargo, hasta ahora pero poco se ha sabido sobre el asunto y el conocido actor se niega dar demasiadas explicaciones al respecto, evidenciando que esta polémica familiar les ha afectado.

Este miércoles, Europa Press pudo hablar con él -ya que ha sido el encargado de desvelar cuál ha sido la película elegida para representar a nuestro país en los Óscar- y ha asegurado que está desestimada la causa de su supuesto hermano: "No, no hay ninguna causa. Está ya desestimado, pero ya no tengo más que decir de eso".

De esta manera, el actor se mostraba cauto a la hora de hablar del fallecimiento de Canal, dejando claro que no tiene intención de dar pábulo a esta asunto. Sin embargo, como ya avisaron los hijos de su presunto hermano, seguirán luchando para que se reconozco la identidad de su padre fallecido y por reconocimiento a su abuela.

El caso, que involucra una supuesta relación familiar con Pío Noriega, padre del actor y empresario de éxito en Cuba, generó un gran revuelo mediático tanto en el país latinoamericano como en el nuestro. Juan Canal afirmaba ser hijo de Pío Noriega y luchó durante meses para hacer valer lo que consideraba su verdad.