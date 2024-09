Uno de los actores más aclamados de España, José Coronado, acudió a una entrevista en Transmite la SER tras poner punto final a la cuarta temporada de "Entrevías". Lo hizo para hablar sobre el amor, los sentimientos y las relaciones.

"Es el mejor estado en el que puedes estar", afirmó. "Cuando estás enamorado, sonríes y te da igual el dinero. Solo la salud está por encima del amor," contó en la entrevista. Coronado también confesó que está enamorado y que su gusto por las mujeres ha cambiado a lo largo de los años. "Siempre he estado enamorado", añadió.

El actor madrileño se mostró tajante al hablar sobre las relaciones y las diferencias de edad. "Yo creo que quien llega a los 60 y busca chicas de 20 o 25 años tiene problemas", comentó. Coronado calificó este comportamiento como algo "aburrido, ilógico y antinatural". Parece ser que el dicho "el amor no tiene edad" no resuena con Coronado, aunque el debate sobre si esto es cierto o no siempre seguirá. El actor argumentó que no hay que abusar de la experiencia personal.

"¿Hasta qué edad se puede decir la palabra chica o chico?", le preguntaron. "Se puede decir siempre, yo a veces digo 'mi chica', y tengo la edad que tengo", respondió.

El actor, que asistió al programa de radio para promocionar "Puntos suspensivos", película dirigida por David Marqués que se estrena el próximo 20 de septiembre, compartió con los oyentes su visión sobre el amor, uno de sus temas favoritos. "No hay nada mejor", concluyó.