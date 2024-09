Andrés Velencoso ficha por Disney: "Estoy muy contento por mi papel en la serie"

El actor lleva años saboreando el éxito tanto como modelo, al haber pisado todas las pasarelas internacionales y siendo uno de los representantes que mejor ha dejado a España, y en su faceta como actor, que no le puede ir mejor.

Andrés Velencoso acaba de presentar su último trabajo, una serie que lleva por título, "Regreso a las Sabinas". Es la primera serie original producida por una plataforma de streaming en Europa de Disney España, que consta de 70 capítulos, y cuyo estreno está previsto para el próximo 11 de octubre. Según Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción de dicho canal, la trama es un melodrama clásico. La serie está grabada cerca de Barcelona, en escenarios naturales y sin decorado. Aparte de Velencoso, el elenco de actores lo componen Natalia Sánchez, Nancho Novo, María Casal, Olivia y Ángela Molina y Miquel Fernández entre otros.

Velencoso está feliz con este nuevo trabajo, que supone un paso importante en su carrera. "Mis comienzos como modelo me permitieron cumplir los objetivos que no me había marcado, que eran viajar y conocer mundo. Cuando hacía anuncios en Barcelona, me dí cuenta que podía trabajar como actor, al final es como grabar un anuncio, yo sabía cómo desenvolverme ante la cámara. He estudiado mucho para dar lo mejor de mí como actor. La colaboración con Jordi Frades, director de la serie ha sido fundamental, y el resultado no ha podido ser mejor". Así lo explicó.