Lourdes Ornelas, sobre el mausoleo de Camilo Sesto: "Si a las fans no les gusta, pueden costear otro"

Lourdes Ornelas permaneció media vida junto a Camilo Sesto. Le conoció cuando ella tenía 17 años y con apenas 19 ya viajó con el artista a España desde su México natal. Él ya era una figura mundial. Ella, una jovencita con las ideas muy claras que sabía qué le gustaba al alicantino: su sentido del humor y su cabeza bien amueblada.

Durante décadas Ornelas fue su mano derecha. Le ayudó con su música, con su agenda, con sus negocios. Fue su asistente personal y la persona que, desde un siempre discreto segundo plano, asistía a sus éxitos y a sus fracasos. Y además es la madre de Camilo Blanes, el único hijo del cantante, nacido el 24 de noviembre de 1983 en México.

Hoy, el pequeño "Camilín" sigue siendo su máxima preocupación. Ella se encarga de su manutención, de que esté hidratado. Pero él está siendo víctima de sí mismo y de las adicciones, y esta tarea se hace cada día más difícil. Además, Lourdes Ornelas también procura que la figura de Camilo Sesto siga viva cinco años después de su muerte, el 8 de septiembre de 2019. Se hizo cargo de todo entonces y su intención es seguir haciéndolo. Y entre esas funciones figura el haberse encargado del monumento funerario que se ha construido en el cementerio de Alcoy para homenajear al artista.

Camilo se merecía algo moderno

El panteón que acogerá las cenizas del cantante no es un mausoleo al uso. No hay columnas ni estatuas conmemorativas. Se trata de una construcción moderna, con formas geométricas que casi recuerdan más a una pequeña casita con un tejado a dos aguas que a un monumento funerario. Todavía no está terminado, quedan numerosos detalles, y aunque el Ayuntamiento de Alcoy anunció que su apertura tendría lugar el pasado 16 de septiembre, las obras se han retrasado. Sin embargo, durante toda su construcción, no ha estado exento de polémica: los fans del intérprete se han convertido en sus principales detractores.

Uno de los clubes que siguen al artista, encabezados por Mari Nova, califica el proyecto de "desacierto que ni honra ni representa para nada a la figura del gran ídolo de masas". Exigen un "mausoleo digno" y no "una caseta de cemento". Y tachan la construcción de "insulto a su recuerdo". Apuntan directamente a la madre de su hijo, Lourdes Ornelas, y la acusan de haberlo erigido "desde el más profundo rencor personal", sin explicar en qué consiste dicho encono.

"Lo hemos pagado nosotros"

Lourdes Ornelas se defiende en conversación con Es La Mañana con el más poderoso de los argumentos: el monumento lo ha costeado su hijo Camilo y ha sido ella la que ha elegido el diseño. Llevan algo más de 120.000 euros desembolsados y están muy satisfechos con el resultado del proyecto, al que todavía le faltan numerosos detalles. "Habrá un estanque rodeándolo, una imagen en tres dimensiones del rostro de Camilo Sesto, un búho que permanecerá toda la noche encendido y que era uno de los animales favoritos del autor de "Melina" y una frase del cantante agradeciendo a la vida", señala Lourdes.

Ornelas no tomó la decisión de elegir este diseño a la ligera. Tras sondear a los autores de los panteones de otras estrellas como Rocío Jurado y comprobar que es un arte en extinción, se decantó por la obra del arquitecto Miguel Botella Ruiz Castillo. A Lourdes le apena que su trabajo sea denostado, además teniendo en cuenta que "el dinero que ha ganado por este trabajo es casi simbólico".

Lourdes Ornelas explica con mucha claridad cuáles eran las últimas voluntades del artista. No creía en Dios, por lo que rechazaba cualquier construcción con tintes religiosos. Además quería que fuese de color blanco y que no fuese triste. "Sé que a él le gustaría porque él era muy moderno", aclara. Y responde sin pestañear a las fans airadas: "Si no les gusta, todavía hay terrenos disponibles en el cementerio de Alcoy. Que compren una parcela y le construyan ellos su propio monumento".