Una revista holandesa publica las fotos que Ángel Cristo Jr. tomó al rey Juan Carlos y Bárbara Rey

La revista holandesa Privé ha publicado las imágenes que Ángel Cristo Jr. tomó al rey Juan Carlos y su madre Bárbara Rey en 1994 de las que se hablaron en De Viernes. Durante su intervención en el programa de Telecinco, Ángel aseguró haber fotografiado y grabado a su madre con varios de sus amantes y exhibió imágenes de ésta con Frank Francés en actitud marcadamente sexual.

En las nuevas instantáneas adelantadas por el programa En boca de todos se ve el rey emérito en actitud cariñosa con la vedette en la intimidad de una terraza y despreocupados. Según contó Ángel Jr., fue ella quien le pidió que las hiciera porque era "material comprometedor que no puede saber nadie". Unas fotos cuya existencia muchos conocían pero que han visto la luz en mitad de la guerra familiar de Ángel contra su madre.

Exclusiva de 'Privé'

En De Viernes explicó cuando, con apenas 12 años, aprendió cómo debía hacer las fotos para ayudar a su madre, algo a lo que se negó en un principio Chelo García Cortés. "Ella quería que le volvieran a dar su lugar después de haberse divorciado (...) Yo me encargaba de las fotos. Comienzo a practicar, a hacer un montón de fotografías, a revelarlas...", explicó, ya que no podía llevarlas a revelar a cualquier lugar debido a su contenido sensible.

"Se compró un objetivo de 400 mm y una Canon semiautomática. Con este objetivo se pueden hacer fotos a bastante distancia". Me escondí detrás de una valla de arizónicas, hice un agujerito y ese día con todo preparado les hice unas fotos íntimas que van desde el porche a la barbacoa, la piscina, todas en actitud romántica", desveló, confesando que "la monarquía entonces daba mucho miedo pero yo quería ayudar a mi madre y que todo saliera bien".

En aquel programa, el hijo mayor de Ángel Cristo aseguró también que "cuando yo nací el Rey me regaló un sonajero de plata", y acabó pidiendo perdón al emérito: "Me gustaría pedirle perdón al rey Juan Carlos. Tanto a él como a su actual familia, el actual Rey. Porque, al final, somos todos víctimas y mi madre nos ha usado a todos. Lo siento se le he causado dolor o algún problema porque nunca ha sido mi intención. He actuado de buena fe, intentando ayudar a mi madre".

Ángel Cristo reconoció que su primera motivación a la hora de recuperar el escándalo es económica, a raíz de su divorcio y la custodia de su hija. En el pasado pidió ayuda económica a su madre para pagar el proceso judicial de la custodia de su hijo y le pidió que saliera a los medios "para que yo pidiera contar algo que no tenía nada que ver con esto. Obviamente, para conseguir dinero. Le he pedido ayuda y que contase algo que está pasando".