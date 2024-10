Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia disfrutan de Formentera como dos adolescentes

Diez Minutos compensa lo de la semana pasada de Gabriela Guillén con una exclusiva protagonizada por Iñaki Urdangarín. Los que piensen que la relación del ex duque de Palma con Ainhoa Armentia iba a ser flor de un día hoy verán en la portada de la revista que lo suyo va viento en popa. Ya llevan juntos dos años.

Y además parece que económicamente no funcionan mal, y eso que el exmarido de la infanta Cristina sigue sin tener, que sepamos, oficio ni beneficio. Iñaki y su novia han hecho una escapadita de fin de semana a Formentera y les han hecho unas fotos que van a hacer que a más de una se le atragante el desayuno.

En ellas, vemos a Iñaki cogiendo por los aires a Ainhoa como si fuera un adolescente. Dice Diez Minutos que emulando la escena de Dirty Dancing pero versión cuerpo a tierra. O a Ainhoa pegándole una palmada con pellizco donde la espalda pierde su nombre.

Según el semanario, el exmarido de la infanta Cristina y su pareja viven juntos en Vitoria desde hace meses. Se marcharon el viernes a la isla balear, hicieron turismo, almorzaron con unos amigos en un chiringuito, lucieron palmito (ella con tanga) y tontearon como dos enamorados en la playa mientras la mayor parte de la familia del exduque viajaba a Grecia para acudir a la boda de la prima Teodora.

Teodora de Grecia se casa

Sabedora de que cualquier boda es garantía de éxito, Hola lleva esta semana a su portada no una, sino dos. La de Teodora de Grecia, que ha pasado por el altar tras tres cancelaciones previas, y la de Ana Cristina Portillo, la hermana pequeña de las hijas de Bertín Osborne. La de Ana María gana en tamaño de página a la de Portillo, porque los invitados son ilustres y famosos. De hecho en la de Ana Cristina la noticia es que apenas hay rostros conocidos, quitando a sus hermanas y a Bertín.

Teodora se ha casado en Grecia con Matthew Kumar, con el que llevaba ya prometida desde 2019, en una ceremonia que ha contado con la asistencia de su tía Sofía de Grecia y sus primas las infantas Elena y Cristina. Y de la que vemos fotografías exclusivas en Hola, aunque el reportaje no se vende como tal.

A lo largo de los tres días de celebraciones de un casorio que se ha tenido que retrasar hasta en tres ocasiones (dos por pandemia y una por el fallecimiento de Constantino de Grecia, el padre de la novia), hemos visto a las hermanas de Felipe VI y a algunos de sus sobrinos desfilar por los diferentes eventos, con una sonrisa en los labios y haciendo caso omiso al escándalo de las fotos de Juan Carlos I con Bárbara Rey que se habían publicado solo unas horas antes.

La nota curiosa la ha puesto Irene Urdangarín, que ha lucido en la boda un vestido rescatado del armario de su madre. No ha sido la única. También las hijas de la princesa Alexia de Grecia, Ana María y Amelia, han elegido vestidos heredados. Y caso aparte es Olympia, la hija de Marie Chantal y Pablo, que ha tenido que compartir diseño con el resto de damas de honor. Una creación en raso azul que ella ha intentado tunear para no parecer un adefesio, como el resto.

Ana Cristina Portillo se casa con sus hermanas como escuderas

Hola lleva a portada en recuadro inferior la boda de Ana Cristina Portillo, la hermana pequeña de las hijas de Bertín Osborne por parte de su madre, Sandra Domecq. Sandra murió hace años víctima del cáncer y desde entonces las hermanas han sido una piña. Ahora las cuatro han posado para la exclusiva vestidas con trajes confeccionados con telas creadas por la novia, que se dedica a profesionalmente a esa tarea. La combinación de colores entre todas es aberrante y hay ausencia absoluta de criterio estilístico, pero son tan educadas y guapas que todo se les perdona.

En las imágenes, vemos momentos íntimos de la celebración, como el instante en el que las tres hermanas ayudan a la novia a vestirse con los discos de su madre sonando de fondo o los detalles de su traje nupcial con los que ha querido homenajearla, como una medalla de cerámica con su nombre.

Entre los invitados, poco rostro conocido pero mucho apellido ilustre, y Bertín Osborne, que siempre ha hablado de Cristina como de una hija más, y que acudió directamente a la finca en la que se celebraba el convite.

María José Suárez, muy bien acompañada

La modelo podría tener una nueva ilusión, según cuenta Semana en exclusiva mostrando como pruebas varias fotos en las que aparece en "actitud complice" (sic) con un caballero que no tiene nada que ver físicamente con su ex, Álvaro Muñoz Escassi. Se trata de un hombre de pelo largo y barba también muy atractivo.

Tras un verano superando la infidelidad múltiple del jinete, María José vuelve a sonreír, leemos en la revista, aunque no hay ni besos ni achuchones. Sólo confidencias con nocturnidad en una terraza de Madrid.

Cóctel de noticias

Bárbara Rey y su disgusto familiar. "Mi hijo no me ha querido nunca", leemos en la portada de Semana, revista en la que han hablado con ella. El escándalo de la filtración de sus fotos con Juan Carlos I ha rellenado horas de tertulias esta semana. Aunque no es filtración, es comercialización.

Como no hay dos sin tres, Hola también publica instantáneas inéditas de la boda de Boris Becker con Lilian de Carvallo. El tenista se ha casado en la Riviera italiana con sus dos hijos como testigos. Dos hombres de 30 y 24 años ya.

Norma Duval vuelve al trabajo tras uno de los peores veranos de su vida. La vedette sigue siendo imagen de Punto Roma, firma de ropa con la que trabaja desde hace décadas. En la última presentación de la marca ha atendido a los medios tan cariñosa como siempre y ha explicado que intenta comprender a su sobrino, fallecido hace un mes.

Malú se escapa con su pareja a Ibiza. La cantante ha vuelto a encontrar el amor en un miembro de su equipo, y aprovechando que tenía que actuar en una gala solidaria contra la ELA, ha viajado a la isla con su novio.