Javier Chicote abandona el plató de 'Espejo Público' por un insulto de Bárbara Rey

Bárbara Rey volvió a intervenir telefónicamente en Espejo Público para intentar defenderse a raíz de las controvertidas fotografías con el rey emérito Juan Carlos y el goteo constante de audios y documentos que probarían su chantaje a la Corona. La artista llamó en directo a la periodista Gema López en medio del enfrentamiento que estaba viviendo su hija Sofía Cristo con Javier Chicote, autor del libro El jefe de los espías en que se habla de la relación de Bárbara con el emérito.

La vedette entró muy enfadada exigiendo a Chicote "que se calle de una vez", lo que ya de primeras encendió al escritor, que no dudó en tacharla de "maleducada". "Sofía, te agradezco toda la defensa que haces de mí pero te voy a pedir que no sigas discutiendo con este señor porque de nuestra vida no sabe nada. No tienes por qué enfrentarte él porque él dice que puede demostrar muchas cosas y en cambio tú, que eres mi hija, no", dijo a Sofía con sarcasmo.

Bárbara llamó hasta en dos ocasiones ‘Perote’ al escritor en vez de Chicote y terminó insultándole: "Que tienes nombre de bar de alterne". Tras varios avisos, decidió abandonar el plató por las malas formas de la artista. "No tengo por qué aguantar esto. Cuando tenga usted educación...", dijo levantándose de la silla y marchándose.

"Te quedas ahí para criticarme pero cuando se te va a decir algo das la escapada por respuesta. Te voy a demandar, el tema no está en si yo he hecho o no chantaje", prosiguió Bárbara a pesar de que el aludido ya se había ido.

"Jamás en mi vida he recibido ese dinero y si lo he recibido habrá tenido que ir a algún sitio. Si consideráis que me tienen que dar trabajo en cualquier programa me consideráis muy poco como artista. Yo tenía mucha fama porque la prensa ni me dejaba caminar por la calle. Si han tocado hilos o no no, no lo he sabido porque he considerado que yo me merecía trabajar. Lo que sí sé son los hilos que han tocado para que no me dieran trabajo", continuó Rey, refiriéndose a las informaciones que apuntan a que gracias a su supuesto chantaje a la Casa Real se le habrían facilitado contratos para trabajar en programas de televisión.