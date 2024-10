Estupefacción por el 'look fitness' de Xavi junto a su mujer

Xavi Hernández disfruta de un largo descanso junto a su familia desde su despedida como entrenador de FC Barcelona. "Estoy bien, han sido días complicados. Estoy con la conciencia tranquila, orgulloso y contento; son dos años y medio en el cargo de entrenador del Barça, no ha sido fácil, sabíamos que iba a ser una época difícil cuando vinimos. Creo que podemos estar orgullosos del trabajo hecho, declaró en rueda de prensa tras su marcha.

Entre sus planes siempre está pasar tiempo libre con su mujer, Núria Cunillera, con la que acudió a una fiesta de disfraces en Barcelona. La temática del evento, según contó la mujer de exfutbolista, era ‘me equivoqué de lugar’ y los invitados dejaron de lado la vergüenza ajena para pasar un buen rato.

La pareja eligió un disfraz idéntico con temática fitness al que no faltaba detalle: desde la sudadera gris, el top negro con escote, leggins ajustados, calcetines y zapatillas blancas y hasta la misma botella rosa para hidratarse. Núria publicó una fotografía de ambos en su perfil de Instagram que ya ha hecho las delicias de los detractores de Xavi.

"Pensaba que esto estaba editado"; "Xavi con mallas es lo último que me esperaba ver hoy"; "Me ha recordado a Eva Nasarre allá por los 90", escribieron algunos usuarios en redes sociales. Xavi, por lo que sea, decidió no compartir la imagen en su perfil personal y dejar que fuera su mujer la que aguantara las bromas.