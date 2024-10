Gal Gadot, un año después del 7-O: acoso en redes y sin 'Wonder Woman'

Numerosas celebridades de todo el mundo mostraron públicamente su rechazo al ataque terrorista perpetrado por Hamás en Israel aquel 7 de octubre de 2023. Gal Gadot, nacida en la ciudad israelí de Petaj Tikva, fue de las primeras en denunciar la masacre y se ha mostrado muy contundente a la hora de condenar el dolor de su pueblo.

Coincidiendo con el aniversario del atentado, la actriz publicó un sincero post recordando a las víctimas. "El 7 de octubre mi país experimentó uno de los actos de terror más terroríficos. 1400 personas -mujeres, niños, ancianos y hombres- fueron brutalmente asesinados y muchos más resultaron heridos. Todavía tenemos 101 rehenes en Gaza en las condiciones más infrahumanas. Nunca les vamos a olvidar y siempre vamos a luchar por su liberación. #TraedlosACasaAhora", escribió en Instagram.

La modelo no se ha dejado amedrentar a lo largo de un año en el que ha sufrido un grave acoso en las redes sociales. "Nuestra actriz internacional Gal Gadot, que mostró un apoyo abrumador a Israel incluso a costa de perder la simpatía de la audiencia mundial, está pagando una vez más un alto precio por su apoyo a Israel", llegó a publicar el diario israelí Maariv después de que saliera a la luz que la protagonista de Wonder Woman ha perdido más de un millón de seguidores en Instagram.

En lo profesional, la israelí tiene pendiente estrenar el live-action de Blancanieves, que llegará a los cines en marzo de 2025 y donde interpreta a la malvada Reina Grimhilde. Sin embargo, tras la llegada de James Gunn al universo DC de Warner, la tercera entrega de Wonder Woman bajo la dirección de Patty Jenkins fue cancelada. También se confirmó que la actriz no participará en la serie precuela Paradise Lost, centrada en Themyscira, el lugar de nacimiento de la protagonista.

Gal Gadot en su última aparición pública en París

De cara al futuro la actriz está centrada en proyectos que le llamen la atención y abrazar otro tipo de cine para crecer profesionalmente. "Para mí, comenzar y desarrollar historias que me apasionan es algo increíble. El hecho de que no tenga que quedarme quieta en casa esperando la próxima oferta es algo que me hace sentir empoderada. Disfruto haciéndolo, me mantiene con vida", dijo en 2023 en una entrevista con Total Film.