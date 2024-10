Días después de su polémica llamada, Carmen Borrego y José María Almoguera se volverán a ver las caras en un plató

Son momentos complicados para Carmen Borrego que se encuentra en plena guerra familiar con su hijo José María Almoguera.

Sin embargo, su distanciamiento ha dado un giro después de que José María, a pesar de estar dolido con su madre, tendiera puentes con ella ofreciéndole ver a su nieto para que pueda disfrutar de él. Fue en ese momento cuando Carmen decidió entrar en directo en el programa y aunque aseguró estar feliz por la decisión de su hijo de poder estar más tiempo con su nieto, indicó que todavía había cosas de las que hablar con su primogénito.

Parafraseando al rey emérito, Carmen ha comentado después de analizar su llamada: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Llevaba muchas malas noches y muchos malos días y ese día para mí fue muy tremendo". "Estaba en mi casa, en la cama. Llevaba un día absolutamente tremendo y es la realidad. Ya he pedido disculpas, yo no oigo que tenga mal tono hacia él, pero en ese momento era más importante el ofrecimiento que él me había hecho que mis sentimientos. Y no hay más", ha puntualizado confesando que llevaba toda la noche llorando y ha expresado que no quiere que su llamada "enturbie" el ofrecimiento de José María. "Estoy súper contenta de poder reencontrarme con mi nieto. Es lo que he pedido a gritos y sigo esperándolo con los brazos abiertos".

Aunque llevan meses sin verse, el esperando reencuentro entre ambos ya tiene fecha: el viernes 11 de octubre, con plató de TV mediante, Carmen Borrego y José María Almoguera estarán en '¡De Viernes!' donde podrán ajustar cuentas en el cara a cara más esperado, con Terelu Campos como testigo.