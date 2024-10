Rosa Benito y Loreto Valverde, unidas por el aguacate

El empresario malagueño Sigfrido Molina, más conocido como Sigfrido Fruit, ha presentado en Madrid. El Mejor Aguacate del Mundo, la campaña que hace gala de la magnífica calidad del producto, que lleva más de 10 años cultivando y comercializando. Malagueño de nacimiento, estudió Magisterio, pero al ser hijo de agricultores, el campo es su vocación, pilota aviones por hobbie, y está encantado con el éxito tan rotundo tanto por sus aguacates como por sus mangos.

Isabel González, Beatriz Cortázar, Sigfrido Molina, Paloma Barrientos y Carlos Pérez Gimeno.

A la presentación en Madrid , organizada por Remedios Cervantes y Alicia Ors, acudieron muchas caras conocidas, entre ellas Rosa Benito y su actual compañera en el escenario, Loreto Valverde, ambas están representando una comedia junto a Irma Soriano, que no pudo asistir una comedia con la que están recorriendo toda España, que lleva por titulo PENSIONISTAS. "Estamos encantadas porque a parte de trabajar, que es muy importante, lo pasamos muy bien, y la acogida del público, no puede ser mejor. Rosa. "Tengo que dar gracias a la vida por las oportunidades tan bonitas que me ha dado, por todo lo que he pasado, y me quedo con lo bueno. Tengo unos hijos y unos nietos preciosos, y una vida maravillosa, pero el teatro me está dando algo que en mi vida hubiera pensado y es tan difícil , pero tengo unas compañeras tan maravillosas, y Loreto me ha ayudado tanto, en ponerlo en escena, que me da ha dado mucha seguridad" Así lo contó.

Por su parte Loreto, tuvo unas palabras muy cariñosas para su compañera y ahora también amiga." Vamos las 2 en el mismo barco, y Rosa es adorable, la conocí personalmente en este proyecto, y desde el minuto 1 me la quise llevar a mi casa. Ha puesto mucho interés desde el principio, mucha disciplina, y hay que ver lo bien que lo hace. Hoy ha faltado Inma, pero hay que decir que hacemos un equipo estupendo, y la comedia es muy divertida, nos llevamos muy bien y eso se transmite, y encima llenamos las salas, cuando estamos de gira pasamos el día juntas". Explicó.

Remedios Cervantes, organizadora del evento, y Carlos Pérez Gimeno

Rosa comentaba lo insegura que estaba al principio, "y ahora todo lo contrario, me rio y ellas mismas me riñen, somos 3 descerebradas, y lo pasamos muy bien". "Somos 3 pensionistas, viudas por el Covid, y de un drama, sale una comedia desternillante. Las 3 decidimos irnos a vivir juntas, para compartir gastos y así ahorrar, y poder vivir con las pensiones, y agudizando el ingenio, para poder hacer cosas y sacarse un dinerillo extra e intentar hacer cosas que nos apetece. La acogida del público ha sido brutal, y así ha sido desde el primer día. Estrenamos en San Sebastián , después Valencia, y hay cerradas un montón de ciudades, mejor no nos puede ir. A Madrid vendremos más adelante, tenemos mucho que todavía que recorrer, y lo preferimos. Venimos de Navalmoral de la Mata, que llenamos tarde y noche, y lo próximo, Granada, después, Zaragoza, Valladolid, Málaga. Una delicia".