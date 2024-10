El último plan de Kate Middleton con el príncipe Louis

Después de su visita sorpresa en Southport para visitar a las familias de las víctimas del apuñalamiento del pasado mes de julio en el que fallecieron tres niñas, se ha producido una nueva salida sorpresa de Kate Middleton.

Fue el sábado 12 de octubre, cuando la princesa de Gales disfrutó de un partido de fútbol del menor de sus hijos, el príncipe Louis, y según testigos presenciales, estuvo junto al resto de madres y padres de los compañeros de equipo con los que estuvo charlando animadamente.

En la fotografía, se ve a Kate Middleton junto a otra madre, ambas pendientes pendiente del partido que los niños estaban disputando. Tanto el prínciep George como el príncipe Louis son aficionados al fútbol y seguidores, como su padre, del Aston Villa.

Como una madre más, la princesa de Gales lució un estilismo fiel a su estilo y con un toque british, con pantalones marrones holgados, gorra tipo boina, guantes, bufanda y un Barbour en color café.

Todavía no se sabe qué otros actos públicos va a poder llevar a cabo la princesa en las próximas semanas, aunque hemos sabido que Casa Real británica anunció que participará en 'Together at Christmas', el concierto de villancicos de Navidad que anualmente organiza Kate Middleton en la Abadía de Westminster y que contará con la presencia de los reyes Carlos III y Camilla.

Una vez acabado el partido, la princesa abandonó el lugar junto al príncipe Louis, en un coche que conducía ella.