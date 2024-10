Blanca Suárez, talismán para Javier Rey en su noche de estreno

Anoche se celebró la premier de la serie La última noche en Tremor, que se estrenará el próximo octubre en Netflix. El lugar elegido el Real Teatro de Retiro de Madrid, al que asistieron un centenar de invitados a parte de sus protagonistas, para ver el primer capitulo de la serie, acompañado por la banda sonora de la serie, que fue interpretada por la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por el maestro y compositor Fernando Velázquez.

Se trata de un thriller psicológico creado y dirigido por Oriol Paulo. Uno de los protagonistas que asistió fue Javier Rey. "Han sido muchos meses de rodaje, con un buen , y creo que hemos hecho un buen trabajo, y creo que va a gustar. Es una serie muy grande, y una trama increíble, es de los trabajos más complicados y exigentes que he hecho. Se trata de la historia de un compositor de bandas sonoras, que busca refugio en un lugar tranquilo porque tiene una crisis creativa, y necesita buscar la música que le nace de dentro, no la que le mandan hacer, y a raíz de unos sucesos , entre ellos el impacto de un rayo, empieza a sentir una serie de visiones, que no son buenas para la gente que le quiere y le rodea, y ahí empieza la trama. No es real, intenta salvar de alguna manera a esta gente. He tenido que ir a clase de piano, y ha sido muy duro porque no se solfeo. Tengo que decir que la relación entre nosotros ha sido prefecta, y eso es muy importante". Así lo contó

Carlos Pérez Gimeno y Javier Rey

Entre los invitados, estaba su novia la también actriz Blanca Suarez: "Llevo 2 días de vacaciones y lo único que me apetece es estar en casa descansando. Lo último que he hecho es una serie que también está Netflix, que lleva por título Respira. Tengo muchos proyectos, pero de momento no puedo decir nada" .

Blanca Suárez y Carlos Pérez Gimeno

Sin entrar en detalles, al comentarle lo bien que estaba su chico, se le iluminó la cara .