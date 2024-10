'Hola' compensa las fotos de Letizia la semana pasada con un especial Leonor

Hola compensa en su edición de hoy lo de la del miércoles pasado, cuando publicó unas imágenes del la reina Letizia sin maquillar ni peinar. Quizá por eso dedica su portada a la princesa Leonor, que sonríe a la cámara con su uniforme militar y su moño magníficamente elaborado. Se trata de una de las muchas imágenes tomadas el pasado sábado, durante el Desfile del Día de la Hispanidad y la recepción posterior que se celebra en el Teatro Real.

"Lo mejor son mis compañeros", titula Hola en la página 50, entrecomillando una de las frases que la princesa intercambió con los invitados al ágape durante los tradicionales corrillos. La heredera dice que está "muy contenta" con su formación en la escuela naval y se muestra, según la revista, "muy prudente y encantadora".

Máxima de Holanda concede una entrevista a Hola en la que podría pasar por directora de sucursal de banco

Hola incluye en su edición de este miércoles algo absolutamente inédito: una entrevista exclusiva con la reina Máxima de los Países Bajos. La firma Rick Evers, que es una especie de Mariángel Alcázar, María Manjavacas, Angie Calero o Marina Pina. Es decir, uno de esos periodistas que siguen a la Casa Real, en este caso la neerlandesa.

Máxima acaba de ser nombrada Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera, uno de esos cargos que no caben en las tarjetas, pero no esperen en esta conversación detalles jugosos sobre su vida privada. Ni siquiera sobre la mocromafia y cómo está afectando su existencia a su familia. Parece una conversación con el director de una sucursal de banco.

La reina de origen argentino ha viajado a Nueva York y habla del secretario general de este organismo como "su jefe" y su "cliente". "Hablo con él al menos dos veces al año. De la situación actual y las cuestiones clave" (no aclara cuáles son). "Creo que se puede decir que me he ganado mis galones", añade.

Después, la soberana holandesa mezcla finanzas inclusivas con inflación, divorcio, microcréditos o qué le llevó a estudiar Economía: la maltrecha situación argentina. "Percibí desesperanza. La gente se encontraba con cada vez menos oportunidades y posibilidades". Ahora, dice, se centrará en "salud financiera".

La única concesión a su intimidad viene en la última pregunta, después de dejar claro que "puede marcar una gran diferencia cortando cintas", en respuesta a los que sugieren que debería dedicarse solo a eso. Asegura la reina que su marido y sus tres hijas han sido un gran apoyo para ella. "Como madre, a veces he tenido que tomar decisiones difíciles. Como mujer trabajadora, a menudo tenía que dejar a las niñas y a mi marido atrás. Mi corazón como madre siempre se ha roto un poco". La vida de las reinas es mucho más difícil de lo que pensamos.

Alejandra Rubio ya tiene a la persona más importante de su vida

Se trata de Carlo, el padre del bebé que esperan ambos. "Carlo es la persona más importante de mi vida", responde la hija de Terelu a los medios en su última comparecencia mediática. De este modo acaba con los rumores de crisis que afectan a la pareja cada dos días. No olvidemos que no llevan juntos ni un año. Para los que dudan, insisten: "Es la primera vez en mi vida que tengo una relación sana y madura".

De sus intimidades cuenta poco. Que están de acuerdo en el nombre de la criatura, que habrá boda en algún momento y que espera trabajar hasta el último minuto.

Aitana se muda a Miami para hacer las Américas

Semana publica en exclusiva en portada cuáles son los planes futuros de Aitana. Después de ganarlo todo y más en España, la cantante se marcha a Estados Unidos para hacer las américas y ganarse al público de allí. Por eso, lo primero que ha hecho ha sido comprarse una casa en Miami por la que, según la revista, ha pagado 1,4 millones de euros. Se trata de una propiedad que se construyó en 1942 que se ha ido reformando con los años y que ofrece todas las comodidades necesarias para la artista.

Semana incluye varias fotos de algunas de las estancias de la vivienda, una residencia de una sola planta que "recuerda a muchas casas que hemos visto en la televisión". Cocina abierta, mucha luz y una piscina estupenda.

Añade el semanario que sus padres han viajado con ella hasta Miami para ayudarla en todo el proceso de adquisición, pero que los dos optaron por regresar a España antes de que les pillase el huracán Milton. No así Aitana, que ha bromeado señalando que se quedaba porque "había que vivir la experiencia completa".

Cóctel de noticias

Adiós a Mayra Gómez Kemp. Todas las revistas lloran la muerte de la presentadora, fallecida el pasado domingo en Madrid. Una semana antes había sufrido una caída.

Sofía Cristo presenta en sociedad a su nuevo amor, Sandra-Ly Flor. La hija de Bárbara Rey capea el temporal mediático junto a esta bailarina de origen oriental.

Isabel Preysler recibe el premio Tanglaw, que distingue a las personas en instituciones que han contribuido a fomentar las relaciones entre España y Filipinas. Hola publica en portada una foto del día que acudió a recogerlo acompañada de su hija Tamara y su yerno, Íñigo Onieva. Dice Preysler que de su país mantiene costumbres gastronómicas y que en su jardín hay muchos bambúes que le recuerdan a su infancia.

Miriam Díaz Aroca presenta en Hola a su hija María Grant. La joven quiere dedicarse al artisteo y ha concursado con su madre en el programa Pekín Express.

Pablo Urdangarín también juega al golf. Semana y Diez Minutos publican varias fotos del hijo de la infanta Cristina disfrutando de este deporte impecablemente interpretado como un auténtico golfista.

Su madre, la infanta Cristina, no se pierde un sarao. Fernando Möller Andrada Vanderwilde se han casado en Sevilla y allá que ha ido la hija de Juan Carlos I, en calidad de madrina del contrayente.