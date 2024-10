Jenny Llada, Aurah Ruiz o José Manuel Parada, en la deslucida boda de Ángel Cristo y Ana Herminia

4 / 14

José Manuel Parada llegó “exultante”, “feliz por los novios” y comentando que le encantaría “que se produjese un milagro" y acabasen apareciendo Bárbara Rey y Sofía Cristo: “ Es más, me encantaría que viniese Ángel Cristo padre". Además, el periodista aseguró que desea que la pareja "haga todo lo posible para que este amor no tenga fecha caducidad" y sobre Bárbara Rey dejó claro que, más allá de las simpatías que sienta por unos y otros, está ”a favor de la verdad”: “Ni contra ella ni con ella, pero no lo entiende".