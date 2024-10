Michelle Jenner, imagen de la nueva fragancia de Women'secret, 'Intimate Delight'

La actriz Michelle Jenner está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales y la última vez que ha aparecido ante los medios ha sido en la presentación del nuevo perfume "Intimate Delight", un regalo perfecto para la Navidad. Para la ocasión escogió un llamativo vestido color rosa con un tul transparente que fue todo un acierto. En el acto estuvo acompañada por el prestigioso perfumista Jérôme Di Marino, creador de esta nueva fragancia, y miembro de la afamada Academia de Perfumes.

Jerome Di Marino y Michelle Jenner

A la actriz según comentó, le gusta ver la vida de color de rosa. "La verdad es que lo intento, suelo ver el lado positivo de las cosas. Esta fragancia inspira frescura, alegría, femineidad, y demás. Al perfume antes no le prestaba tanta atención y ahora sí, creo que el olor te puede transportar a una emoción, a un recuerdo, de manera instantánea, y que de repente es otra forma más de vestirte. Tengo que confesar que disfruto mucho con mi trabajo, soy una apasionada, lo paso muy bien cuando estoy en un rodaje. De todos los papeles que he hecho el de la reina Isabel La Católica tengo un recuerdo especial, aunque siempre me quedo con algo de todos los que he interpretado. Lo que me gustaría hacer en un futuro, que nunca he hecho es un musical, me gusta probar cosas distintas de las que ya haya hecho. Ahora tengo pendiente el estreno de una serie de terror que se llama "Dime tu nombre" y una película que lleva por titulo "El secreto del orfebre", el estreno será para el año próximo", añadió.

Al preguntarle por su compañero en la película "Isabel", Rodolfo Sancho, que interpreto el papel del rey Fernando de Aragón, prefirió no pronunciarse.