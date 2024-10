Al Pacino nunca ha querido casarse: aborrece el matrimonio

Uno de los más famosos actores cinematográficos, Al Pacino, ha publicado sus memorias, con el título en inglés "Sonny Boy", que este reciente 16 de octubre se han puesto a la venta en España. En ella dedica más espacio a su vida privada, lo que ya es noticia, y menos a la cinematográfica, aunque en los capítulos acerca de sus películas, recordando "El padrino", señala que el mejor actor que ha conocido se llama Marlon Brando. Hemos sabido también que para el final de esa trilogía, pidió al director y productor, Francis Ford Coppola, que le pagaran siete millones de dólares. Coppola le respondió negativamente y que si no quería seguir interpretando a Michael Corleone, buscaría otro actor o simplemente lo haría desaparecer en la trama argumental. Al Pacino cambió de parecer y aceptó las condiciones. A sus cumplidos ochenta y cuatro años, nunca ha querido comprometerse con ninguna mujer para casarse. Y es uno de los pocos personajes del cine que a su longeva edad, el pasado año tuvo un hijo, el cuarto de los alumbrados con varias mujeres.

Estos días la prensa internacional ha dado a conocer su dramática experiencia cuando fue atacado por el Covid. La contó hace cuatro años en las páginas de la revista People, aunque ha sido ahora, no sabemos por qué la tardanza, en darla a conocer fuera de los Estados Unidos. Y como la pelota informativa rueda siempre, toda vez que un medio haya condensado aquella entrevista, muchos otros han continuado repitiendo, como un refrito periodístico, lo que entonces sí era una exclusiva. De la que, únicamente, recogemos estas frases, cuando estando en su casa de Nueva York comenzó a sentirse mal: "No tenía pulso, todos los que me rodeaban pensaron que habría muerto y cuando en el hospital abrí los ojos había dos médicos "con trajes espaciales" como si estuviera en Marte". Al Pacino se sobrepuso y venció al temible virus que, en la misma circunstancia que el célebre actor, se cobró millones de vidas en todo el mundo.

La filmografía del actor ítalo-americano es densa, variada. ¿Quién de los amantes del cine no lo recuerda en "Táxi Driver", recorriendo las calles de Nueva York en plena noche al volante de su vehículo amarillo? Pero fue la trilogía de "El Padrino", considerada de las mejores películas de los últimos tiempos, la que mitificó al actor. Les ponemos al corriente de que su papel protagónico lo consiguió sólo porque así se empeñó su director, Francis Ford Coppola: "Ha sido el papel más difícil de mi carrera – evoca Al Pacino - :.Yo no "veía" a Michael Corleone como un gánster, lo que a los productores no les gusto al saberlo, antes de empezar a rodar. Si no es por el director, yo no hubiera figurado allí, junto a Marlon Brando"- Lo curioso es que mis abuelos eran de Sicilia, de un pueblo llamado, precisamente, Corleone. Lo que es extraño. Pero es que la vida da muchas vueltas". Por cierto: para identificarse más con su personaje, Pacino recurrió a un verdadero mafioso, quien le contó muchos detalles que al actor le sirvieron para componer más eficazmente su papel.

En ese rodaje, su compañera Diane Keaton se enamoró de él en la vida real, recordó la actriz – "y aunque Warren Beatty asimismo era muy bonito, Al lo superaba con esa carita suya de "asesino", muy "guay". Por Diane se hubieran casado, pero Pacino siempre ha sido refractario a firmar papel alguno que lo una a cualquier mujer, de las muchas que ha amado, a saber: Jill Clayburg (una de las amantes de Frank Sinatra también), Marthe Keller, bella actriz suiza, la modelo Veruska, Kathleen Quinlan, Penélope Ann Miller… De las últimas parejas, la actriz argentina Lucila Polak, con la que estuvo relacionado diez años, a partir de 2008. Como quiera que ella residía en Buenos Aires la mayor parte del tiempo, ambos no se veían a menudo, aunque el actor se desplazaba de vez en cuando a la capital argentina para encontrarse con aquel amor. La prensa rosa del país casi daba por sentado que su compatriota llevaría al altar, o ante un juez, al escurridizo Pacino, quien acabó rompiendo aquel prolongado idilio. Inmediatamente después, entre 2028 y 2020 estuvo con otra novia, Meital Dohan.

Padre lo ha sido en cuatro ocasiones, como ya apuntamos al principio. Su primogénita es Julia, que acaba de cumplir treinta y cinco años, habida en su convivencia con la profesora de interpretación Jan Tarrrant. Volvió Pacino a incrementar su natalidad con un par de gemelos, Anton James y Olivia Rose, que tuvo con la actriz Beverly D´Angelo, entre los años 1997 y 2003. La bomba informativa la protagonizó en 2023, cuando se supo que su última compañera, la productora Noor Alfallah, había dado a luz un varón, Roman. Ella, cincuenta y cuatro años menos que él, quien tenía entonces ochenta y tres. Un caso de fecundidad de un ser longevo. Noor tiene un pasado sentimental, que la relaciona con Mick Jagger, cincuenta y un años menor que ella. Luego estuvo junto al multimillonario Nicolas Berggruen y asimismo flirteó con Clint Seatwood. O sea, que al unirse a Al Pacino, aporta como éste un buena biografía sentimental.

La vida de Al Pacino no fue propia de un niño mimado: "Mis padres se divorciaron teniendo yo dos años, cuando necesitaba más que nunca a un padre. Por eso quise ser yo un padre diferente al mío, ocupándome el máximo de tiempo con mis hijos, cuando mis obligaciones lo permitían".

Pasó Al Pacino muchas dificultades económicas: "Cuando me preguntan sobre el dinero, contesto que me hubiera gustado tenerlo siendo joven. Después de ir a la Universidad lo echaba de menos, porque estaba desempleado. En cierta ocasión tuve que dormir al aire libre instalado en una tienda de campaña durante unos días. Luego, ya siendo conocido, claro está que por mi tren de vida he tenido que gastar lo necesario. Pero conste que no soy materialista. A mí lo que me satisface es trabajar, es la alegría del trabajo lo que me motiva. Mi abuelo James Gerardi era yesero y me enseñó que cualquier trabajo era la alegría de su vida".

La notoriedad que Al Pacino fue adquiriendo en todo el mundo a través de sus películas lo llevó a convertirse en un tipo despreocupado, que para superarla se sirvió de las drogas, alcohol y substancias tóxicas. "Sí, lo admito, no puedo negar que llegué a esa situación, pero eso fue al principio de mi carrera porque era difícil afrontar mi popularidad. Después de "El padrino", a partir de 1977, quedé limpio".

Acerca de esa atracción que los actores famosos suscitan en la gente, sean o no admiradores, Al Pacino confiesa: "Hace tiempo que no voy a un supermercado o al Metro. A mis hijos les cuesta venir conmigo en público. Si tuviera la oportunidad de ir a un sitio normal y no ser reconocido sería para mí todo un lujo".

No usa Pacino las redes sociales, aunque admite que tiene una cuenta en Facebook: le siguen cinco millones y medio de personas. "Pero, ¿qué significa eso para mí? Sinceramente, no lo sé, aunque aprecio que esas plataformas sean buenas para transmitir tus mensajes".

Se ha repetido muchas veces que Al Pacino y Robert de Niro se parecen. ¿En qué? Físicamente, por supuesto que no. ¿Entonces…? Porque se dice que son rivales, pero el primero lo niega: "En absoluto. Conozco a Bobby bastante bien. Es mi amigo y hemos pasado por experiencias similares. Me encanta lo que hace en sus comedias. Es pura genialidad".

Tiene Al Pacino una especie de lema: "Mientras tengas pasión por el arte hay que seguir trabajando".

Y él no deja de sumar películas. Pendiente de estreno tiene dos: "In the Hand of Dante", dirigida por Julian Schnabel (que es también pintor cotizado y ha estado más de una vez en el Festival de Cine de San Sebastián, ciudad donde conserva amigos), y "Assassination", ambientada durante el magnicidio de John F. Kennedy. Un filme más sobre aquel suceso que conmocionó a todo el mundo.