Rafa Nadal, su fortuna y el gran amor de su vida: "Mi compañera de viaje perfecta"

Total unanimidad en los medios informativos acerca de Rafa Nadal y el anuncio de su retirada realizado el pasado 10 de octubre. Se resalta en todos ellos la ejemplaridad del deportista, en las pistas de tenis y fuera de ellas. Un campeón sencillo que deja su profesión con un impresionante listado de triunfos. Poco se sabe de su vida privada. Lo principal es que su esposa, tan encantadora como él, complementa su felicidad, mucho más desde que fueron padres de un varón.

CHIC ya le ha dedicado variados textos, a los que agrego éste, con algunos otros detalles, flecos sobre su figura, sobre la que tanto se ha publicado, lo que se nos hace difícil a la hora de encontrar datos que sean poco o menos conocidos del gran público. Hay uno que puede definir su personalidad: y es que hace ya bastante tiempo que muchos españoles ajenos al tenis no sólo han estado al tanto de sus triunfos, cuando los ha reflejado la televisión sobre todo, sino que lo admiran por su forma de ser, en absoluto vanidoso, ejemplo para los jóvenes, por su tenacidad en su carrera; por sus cualidades personales, sin darse nunca importancia de cuanto ha logrado.

Los Nadal han sido siempre una piña en torno a Rafa. Ya su tío Toni le fue enseñando desde niño hasta incluso avanzada la juventud las primeras enseñanzas para practicar el deporte de la raqueta, que luego ya se extendieron a cargo de veteranos del tenis.

Tiene treinta y ocho años, veintitrés de los cuáles dedicados a su profesión. En la prensa lo han llamado "La fiera", "El rey de la tierra", "El matador", "El gladiador". Es justo que por su intensa vida deportiva, renunciando ya de joven a distracciones propias de la edad, y siempre pendiente de su estado físico a costa de muchos sacrificios, haya conseguido un elevado patrimonio, que "Forbes" estima valorado en doscientos noventa millones de euros.

Bien aconsejado, siendo él mismo prudente a la hora de invertir sus muchas ganancias, es dueño de una inmensa fortuna, cuyo destino principal lo ha distribuido en negocios inmobiliarios. Uno de sus más importantes socios es Abel Matutes Prats, hijo de quien fuera Ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de José María Aznar y dueño de media Ibiza a través de provechosas empresas. Varios negocios sostienen ambos, entre otros el cincuenta por ciento de Komodo Productions, que factura mucho dinero a través de los realities televisivos sobre populares personajes, entre ellos últimamente "Soy Giorgina", acerca de la vida de la pareja de Cristiano Ronaldo, o bien el titulado "La Marquesa", donde se indagaba alrededor de Tamara Falcó y su entramado familiar. Netflix es la productora que, adquiriendo esos documentales, los emite luego merced a sus canales. Citada la hija de Isabel Preysler, se sabe que Rafa Nadal tiene intereses en el restaurante que meses atrás inauguró Íñigo Onieva, esposo de aquella. Con Abel Matutes Jr. participa asimismo en la inmobiliaria Palya Invest, dedicada a la promoción de viviendas de lujo en la Costa del Sol.

Los multimillonarios como Rafa Nadal saben de sobre una práctica con su dinero: que ha de diversificarse en los negocios donde invierten. Y si hablamos de inmobiliarias, adquirió un gran edificio en Madrid que, convertido en pisos de superlujo, a veinte mil euros el metro cuadrado, le han proporcionado muy buenos dividendos. Su amiga Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, la mujer más rica de España, no dejó pasar la oportunidad de adquirir una de esas viviendas sólo al alcance de privilegiados compradores como ella. Sociedad denominada Mabel Villa París de Madrid, o Mabel Capital asimismo, que funciona desde 2013.

Otro de sus socios destacados es Gabriel Escarrer, pionero de la hostelería mallorquina, propietario de una cadena de hoteles, una de las cuales tiene participación de Rafa Nadal, Zel Hotels, con establecimientos en Mallorca, Costa Brava, Madrid y Punta Cana.

Sin duda hemos reseñado sólo una parte de otras muchas empresas del tenista, a quien sobre todo, al margen de esos negocios le importa probablemente más su Academia de Tenis situada en Manacor, en donde trabajan quinientos empleados. Desde 2016 funciona como un colegio internacional, por donde pasan muchos niños y jóvenes a los que se les instruye en la práctica del tenis. Asimismo el centro es visitado por cien mil personas al año, pues alberga un museo y otras instalaciones modernas relacionadas con ese deporte. Quien es responsable de la Fundación Rafael Nadal es su esposa, María Francisca Perelló.

Rafa conoció a su novia de siempre, la única que ha tenido y a la que familiarmente llama Mery, de manera familiar. Una hermana del campeón, Maribel, era condiscípula de ésta, y le fue presentada al manacorí, de la que se prendó en seguida. Juntos han estado diecinueve años, Tras un largo noviazgo, contrajeron matrimonio cuando los compromisos deportivos de Rafa lo permitieron, en 2019. Y en octubre de 2022 tuvieron su hijo, al que impusieron el mismo nombre del padre.

Mery es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Tímida, educada, se compenetra con Rafa en todos los sentidos. No le gusta aparecer fotografiada en las revistas, y sólo accede en eventos deportivos o sociales donde le es difícil no acceder a las peticiones de los reporteros. Pero no suele hacer declaraciones.

Los Nadal tienen varias viviendas. En Mallorca una casa de siete mil metros cuadrados y acceso al mar, en Porto Cristo, que adquirieron por cuatro millones de euros. La misma cifra que pagaron por un piso de lujo en Madrid cercano a la Audiencia Nacional.

Rafa Nadal tampoco es dado a comentar asuntos íntimos, mas preguntado por su esposa, la definió así: "Ha sido mi compañera de viaje perfecta". Y que lo siga siendo por muchos años.