Paz Padilla despide a su hermano Luis arropada por su familia y amigos

Entre las numerosas coronas de flores que acompañaban al féretro, dos muy especiales: "He amado, he reído, he llorado. He vivido a mi manera. Y ahora vivirás en tu gordita y en tu familia", se podía leer en una. "Mi mamá me mima, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá", ponía otra, haciendo referencia a la madre de la presentadora, Lola, que falleció en febrero de 2020, 5 meses antes que su marido, Antonio Juan Vidal, dejando completamente destrozada a Paz, que ahora llora la muerte de otro de los pilares de su vida, su hermano Luis.