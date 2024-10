Malena Costa: "No cierro la puerta en aumentar la familia"

Malena Costa fue una de las invitadas que asistió al 140 aniversario de Rowenta, firma especializada en el cuidado capilar. La modelo lleva 12 años unida al que fuera futbolista de varios equipos, entre ellos el Atlético de Madrid, y el rayo Vallecano, tienen dos hijos, y no descartan aumentar la familia. " Me gusta cuidarme en general, y por supuesto el pelo también, aunque nunca arriesgo, siempre llevo el mismo corte, y tampoco cambio de color.

Malena y su marido Mario Suárez han sabido compaginar sus diferentes carreras profesionales.

"Mario lleva un año retirado , pero no ha dejado de hacer cosas, ahora es comentarista deportivo en televisión, los dos hemos hecho nuestras inversiones, y él sabía cómo organizarse su futuro una vez que colgara las botas. Yo sigo trabajando y muy contenta. El circuito internacional, hay veces que lo hecho de menos, pero con niños, me lo pienso más. Afortunadamente tengo ayuda, y mis suegros viven en Madrid, y también está Mario, ósea que problema no tengo. Yo he tenido que parar en diferentes momentos mi carrera por la maternidad, también cuando nos fuimos a vivir a China, y lo hice con todo mi amor, y no me arrepiento en absoluto, al igual que cuando vivimos en Florencia. Las experiencias fueron buenísimas ". Así se despidió.