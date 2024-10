La actriz María Hervás ¿podría ser la nueva ilusión de Dani Martín?

La actriz María Hervás, conocida por su papel en "La que se avecina", "El pueblo" o "Machos Alfa", podría ser la nueva ilusión del cantante Dani Martín, y se debería a las ocasiones repetidas que se les ha visto juntos.

Los rumores más fuertes comenzaron cuando fueron vistos hace unos días compartiendo confidencias en un bar de la capital, concretamente El Ratón de Getaria, ubicado en la Ronda de Segovia, en el distrito de Arganzuela, muy cerca de la casa del cantante que se encuentra muy cercana a esa zona.

La actriz María Hervás, que actualmente protagoniza The second woman en los Teatros del Canal en Madrid, fue novia del cantante Alfred y de Miguel, un arquitecto alejado de la esfera mediática. En cuanto a Dani Martín, su lista de ex parejas es un poco más amplia, como Patricia Conde, a quién le dedicó la canción "La suerte de mi vida", la influencer Meriloves, la presentadora Melissa Jiménez, la actriz Blanca Suárez a quién escribió la canción 'Emocional' o Huga Rey, a quién dedicó la canción 'Eres'.

Ninguno de los dos se ha pronunciado para afirmar o desmentir estos rumores, teniendo en cuenta que tanto Dani Martín como María Hervás son dos personas muy reservadas con su vida privada.