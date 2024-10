Marisa Jara: "Mi hijo Tomás es el amor de mi vida"

Marisa Jara fue una de las invitadas a la entrega de premios de The Golden Wine, en Madrid. La modelo lleva varios años afincada en su Sevilla natal, y feliz con su hijo Tomás que como ella mismo reconoce es lo mejor que le ha pasado en su vida, y después de 2 matrimonios fallidos, está feliz con su pareja .

"No tengo costumbre de beber alcohol, lo único que bebo de vez en cuando es un poco de vino blanco. He venido sola a Madrid, y Tomás se ha quedado con su padre, está muy guapo, es un niño feliz, y muy simpático, se pasa el día bailando, me da la vida. Seguramente no tendremos más hijos, porque no quiero poner en peligro mi salud, ya me jugué teniendo a mi niño. En un principio nos planteamos la adopción, pero al final, pude ser madre biológica. Te aseguro que si lo hubiera hecho ese niño sería igual de querido, al final la sangre es lo que menos importa. Sí el día de mañana mi hijo me pidiera tener un hermano, no dudaría en adoptarlo, y serían exactamente iguales. La adopción es el acto de bondad más grande que una persona pueda hacer", me comentó.

"Con Miguel Almansa, mi pareja, nos va muy bien, llevamos 6 años juntos, no nos hemos casado, y me lo ha pedido, no se sí lo haremos, llevamos una vida demasiado rápida. Profesionalmente me va muy bien, sigo siendo imagen de las mismas marcas, y estoy en plena campaña muy importante en contra de la obesidad, y en Enero un tema de ficción. No me puedo quejar, estoy todo el día trabajando". Así lo contó.