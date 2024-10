Carolina Marín desvela el secreto mejor guardado de la infanta Sofía

Carolina Marín fue premiada el pasado viernes con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 en una emotiva ceremonia celebrada un año más en el Teatro Campoamor de Oviedo. Tras recibir el reconocimiento en un día para el recuerdo, la campeona olímpica de bádmiton visitó el programa La Revuelta de La 1 para hablar de la experiencia que supuso su visita a Asturias.

Como curiosidad, Carolina desveló que el jueves mantuvo una simpática conversación con la infanta Sofía durante la recepción de la Familia Real a los premiados. "Los galardonados, con nuestros acompañantes y todos los patronos de la Fundación, nos fuimos de cena y a mí me sentaron al lado de la infanta Sofía", explicó.

Carolina contó que la hija menor de los Reyes fue muy amable con ella en todo momento y pasaron una velada muy agradable. "Muy bien con ella, es muy amable", aseguró. Broncano coincidió en que tanto Sofía como Leonor son "muy majas" y se interesó por sus redes sociales, uno de los secretos mejor guardados de las adolescentes. "Sí, sí que tienen porque a mí la infanta Sofía me dijo que hace unos días me estuvo revisando mis redes para ver qué hacía en mis entrenamientos. Me quedé loca", desveló.

Como era de esperar, el presentador le preguntó si conocía qué nombre utiliza la Infanta en las redes sociales, pero Marín no llegó tan lejos. "A mí me dio mucha vergüenza preguntarle 'oye, ¿me puedes dar tu Instagram? Había mucha más gente en la mesa y me daba mucha vergüenza", reconoció.

Con 17 años, Sofía es como cualquier joven de su edad y es inevitable que se interese por las redes sociales aunque por motivos obvios, la privacidad y seguridad debe ser altísima. En las distintas redes es habitual que se bromee sobre los perfiles de la Familia Real, sobre todo con el de la reina Letizia, ya que muchos apuntan que tiene una cuenta secreta desde la que sigue la actualidad.