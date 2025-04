De "Clau" a "Loca Asturias": la turbulenta relación de Ábalos y Koldo con la miss enchufada en otra empresa pública

Hace ya meses que el nombre de Claudia Montes, Miss Asturias +30 en 2017, salió a relucir en la trama Koldo como una de las amigas especiales del exministro José Luis Ábalos. Sin embargo, es ahora cuando, gracias al último informe de la UCO, se ha podido reconstruir la relación que ambos habrían mantenido; una relación que, tal y como se deduce de los mensajes interceptados, habría pasado por fases muy diferentes entre 2019 y 2022. No en vano, de tenerla guardada en su móvil cariñosamentee como "Clau", la mano derecha del que fuera titular de Transportes pasó a renombrarla como "Loca Asturias".

Si en un primer momento se esforzó en ayudarla para que lograse un empleo en Logirail en Gijón, e incluso llegó a hablar con el presidente de Renfe para conseguirlo, Koldo —y también Ábalos— terminó ignorándola e incluso hablando de ella con desprecio. Todo después de que la mujer empezase a quejarse de forma reiterada de su situación laboral. "No os dais cuenta de que soy la víctima de todo esto", lamenta la propia Claudia tras filtrarse el último informe que ya obra en manos del juez. Sin embargo, las numerosas conversaciones plasmadas en él hablan por sí solas.

De la primera foto al enchufe en Logirail

La primera y única fotografía que ha trascendido hasta ahora sitúa el origen de esta particular historia hace ya casi seis años, coincidiendo con la primera visita oficial de Ábalos a Asturias. "Con el ministro de Fomento, una maravillosa persona", reza el comentario con el que la joven subió la imagen a su perfil de Instagram. "Es una fotografía obtenida el 22 de mayo de 2019 como compañera del PSOE", puntualizaría el mes pasado el propio José Luis Ábalos.

Con independencia de que así fuera, los mensajes interceptados por la UCO demuestran el trato de favor que apenas cinco meses después tanto él como su mano derecha empezarían a brindarle. "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Adif, Renfe o alguna de sus subcontratas?", le preguntó Ábalos a Koldo el 8 de octubre. "Sí. Lo arreglo", le respondió él.

Pasada una semana, Claudia le remitió al asesor del ministro su currículum, dándole las gracias. "A mi no ya sabe usted (sic)", contestó él, en referencia a un tercero que, se sobreentiende, sería el propio Ábalos. "Qué alegría me dio", celebró ella. Ese mismo día, el intermediario trasladó el currículum al presidente de Renfe, Isaías Taboas, indicándole que el lugar de trabajo sería Gijón. Según constata la UCO, el 23 de octubre la llamarían para ofrecerle un empleo y el 21 de diciembre ya estaría plenamente incorporada.

"Jefe Esta trabajando ya que sepas (sic)", reza uno de los mensajes que Koldo le envió a Ábalos ese día. "Lo sé. Hizo la formación la semana pasada, pero aún no cobra y se queja de las navidades", respondió el ministro, dejando claro que conocía los pormenores de su día a día. El 18 de enero de 2020, la miss volvió a contactar con su mano derecha para agradecerle de nuevo las gestiones: "Me encanta el trabajo, y sé que lo voy a hacer bien y no os voy a defraudar".

Los primeros problemas

El 3 de febrero de 2020, Claudia Montes se desplazó a Madrid, supuestamente, por un viaje de trabajo. Sin embargo, según la UCO, Koldo — que, por aquel entonces, todavía la tenía guardada en su móvil como "Clau"— "fue quien le facilitó el alojamiento y cubrió los gastos durante su visita. Además, le indicó el horario al que debía ceñirse y agendó una cena con el entonces ministro Ábalos".

Unos días más tarde, sin embargo, empezarían los problemas, ya que la mujer le comunicó que su puesto de trabajo estaba en peligro: "La semana que viene si no tengo la red hablarán de mandarme a Santiago (sic)". El asesor le prometió que hablarían el lunes siguiente y, llegado el momento, Claudia le envió el teléfono de sus superiores para que él mismo les llamara y les explicara "por qué no voy a la oficina".

A quien escribió Koldo, sin embargo, fue directamente al presidente de Renfe, que le dijo que el 17 de febrero estaría en el Ministerio, "interpretándose como una invitación a mantener una conversación de manera presencial", apunta la UCO. Casualmente, ese mismo día, Claudia —a la que habrían amenazado ya con abrir un expediente— recibió una llamada del director gerente, trasladándole que alguien de Logirail se pondría en contacto con ella para encontrar una solución.

"Jo estoy súper emocionada gracias y gracias (sic)", le escribió a Koldo, que le instó a visitarle para tomar un café. "Cuando quieras", respondió ella. Aproximadamente media hora más tarde, el mismísimo Taboas se comunicaría también con la mano derecha de Ábalos para confirmarle que todo estaba solucionado: "El problema de Gijón, arreglado".

"Tengo cosas grabadas"

El siguiente episodio que los investigadores consideran reseñable nos sitúa ya en el 17 noviembre de 2020. Koldo le pregunta a Claudia si puede ir a Madrid. "Claro. Tú eres mi jefe", responde ella, que se interesa por saber si tiene que pedir vacaciones o si puede considerarse un viaje de trabajo. El asesor del ministro le dice que por trabajo, aunque, por razones que la UCO dice desconocer, la visita no llegó a producirse. En todo caso, aquel sería el último mensaje de los interceptados por la UCO en los que la joven aparece guardada en el móvil de Koldo como "Clau". A partir de ese momento, coincidiendo con sus crecientes quejas por su situación laboral, pasaría a rebautizarla como "Loca Asturias".

"Tengo cosas grabadas y con testigos", amenaza el 12 de mayo de 2021. "Me ha humillado y me ha tratado peor que a una mujer maltratada", dice en referencia a una tercera persona. La mano derecha de Ábalos le pide entonces el teléfono del director general de Logirail y, aunque desconocen si le llega a llamar, los agentes llegan a la conclusión de que Koldo ya no le presta la misma atención. "¿Ya lo hablaste con José?", le insiste la mujer el 10 de junio.

De ahí, la UCO salta al 2 de febrero de 2022, cuando Claudia vuelve a comunicarse con él para pedirle el teléfono del presidente de Renfe: "Me están haciendo ya mucho bullying. Me faltan unos días para cumplir contrato y están pasando completamente de mí y necesito hablar con él y explicarle todo esto. Y también explicarle toda la información que tengo en mi poder, porque a él le puede salpicar y, como no quiero que le pase nada porque en su día se portó bien conmigo, quiero ponerlo en su conocimiento".

Cinco días más tarde, escribe de nuevo a Koldo para quejarse de que la van a despedir. "Y no es justo. Después de todo lo que me llevan haciendo, lo siento, pero esto no se va a quedar así. Necesito vuestra ayuda y vuestro asesoramiento porque no quiero que os perjudique nada de lo que yo pueda hacer", dice amenazando de forma implícita tanto a Ábalos como a su mano derecha.

"Cosas obscenas"

Ya en octubre, le pide a Koldo que le mande el currículum que utilizaron para colocarla en Logirail con el fin de buscar otro puesto. "No puedo hacer otro y entregarlo porque si no coinciden sabes que me puedo meter en un problema legal porque es un delito", se excusa. "Lo siento. No tengo nada y no es delito", responde Koldo. "Si hay falsedad en los estudios que se pusieron y en el trabajo, sí lo es", apunta ella sin conseguir que Koldo cambie de parecer. "Mire, se le ayudó todo lo que se pudo, pero ya no puedo hacer más", zanja la conversación. Acto seguido, este le envía un pantallazo de la conversación a Ábalos, quien tampoco tiene miramiento alguno: "Que se deje de líos y se busque otras ayudas". Y respecto al currículum apunta: "Pero si lo falseó ella…".

El ya exministro, por su parte, le envía a Koldo el pantallazo del mensaje que, al mismo tiempo, Claudia le habría escrito a él para quejarse de su asesor. "Buenos días. ¿Sabes que durante el tiempo que Koldo estuvo hablando conmigo te estuvo ocultando que me pedía cosas obscenas y me decía que no te dijera nada? Pues lo tengo todo grabado", amenaza la mujer, que se retrotrae a un día en el que, según se deduce, comieron juntos y Ábalos les preguntó por la confianza que había entre ellos. "Pues recuerdo que era mi superior y, por no perder mi puesto de trabajo, lo tuve que aguantar. Y ahora me tire a la basura y estoy permitiendo que mi hijo esté pasando hambre, no hay derecho. Y que estéis tan tranquilos y no hagáis nada… Os parecerá normal".

¿Es Claudia una víctima?

A modo de descarga, Koldo le responde entonces a su jefe: "La ayudaste durante tres años". Con este mensaje, la UCO da por concluida la relación entre todos ellos, sin que haya trascendido si después de aquello se ha producido alguna otra conversación. Después de que el informe haya salido a la luz, Claudia Montes, que pasó de ser "Clau" a "Loca Asturias", se ha limitado a decir que está "destrozada" y que todo son "injurias y calumnias".

"No os dais cuenta de que soy la víctima de todo esto. Ya denuncié la situación que me estaba pasando con el acoso sexual y el acoso laboral. Lo que están buscando es destruirme la vida, que ya lo han conseguido; y conseguir que nadie me crea, que también lo están consiguiendo", ha dicho en Telecinco.

