La UCO revela el 'enchufe' de Ábalos de otra mujer de su "círculo personal" en la empresa pública Logirail: Claudia

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) revelan el 'enchufe' del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos de otra mujer de su "círculo personal" en la empresa pública Logirail: Claudia Montes.

Un nuevo informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, afirma que "el análisis de las evidencias digitales intervenidas en el arco de las Diligencias Previas nº 65/2023 ha puesto de manifiesto que Claudia MONTES (en adelante CLAUDIA), cuando formaba parte el círculo personal de ÁBALOS, fue contratada por la empresa pública vinculada al MITMA (Ministerio de Transportes) denominada LOGIRAIL SME SA".

"CLAUDIA habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia del entonces Ministro ÁBALOS. Para ello, KOLDO actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no sólo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no fuera rescindida", apunta la UCO. A continuación, la Guardia Civil relata la cronología del ¡enchufe¡:

Se ha localizado un mensaje en la conversación de WhatsApp ÁBALOS - KOLDO del día 8 de octubre de 2019, donde el primero se interesó por la posibilidad de que CLAUDIA fuera contratada por alguna entidad dependiente del MITMA. Tras esta pregunta, KOLDO respondió afirmativamente y, bajo las palabras "Lo arreglo", se comprometió con ÁBALOS para conseguir ese extremo.

Unos días después, el 16 de octubre de 2019, CLAUDIA remitió a KOLDO su currículum vitae, expresando "¿No me acuerdo si me pidió en su día más cosas?". Acto seguido, KOLDO afirmó "Con esto me vale'', dejando entrever que esa documentación sería suficiente. Tras ello, CLAUDIA le dio las gracias, resultando significativo que KOLDO respondiera "a mi no ya sabe usted", asintiendo CLAUDIA en referencia a un tercero "que alegría me dio".

Ese día, a través de la misma aplicación de mensajería instantánea, KOLDO trasladó el currículum vítae373 de CLAUDIA a lsaías TABOAS SUAREZ (en adelante ISAIAS), puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón. A pesar de que ISAIAS no se pronunció por esta vía, esta acción no constituiría un hecho casual ya que en esa fecha era el presidente de la entidad pública dependiente del MITMA: RENFE – OPERADORA, conocida como Grupo RENFE. Además, la mercantil pública donde sería posteriormente contratada CLAUDIA -LOGIRAIL-, tiene por único accionista a ese Grupo. Una semana después, concretamente el día 23 de octubre de 2019, CLAUDIA confirmó a KOLDO que había sido contactada para un puesto de trabajo, como previamente él había asegurado que sucedería.

Igualmente, en diciembre de ese año, CLAUDIA le actualizó su situación laboral aludiendo: "Como me dijiste que te avisara. Quería comentarte que me han llamado". El 21 de diciembre de 2019, en el marco de la petición de ÁBALOS a KOLDO para que ingresara dinero a CLAUDIA, ambos mencionaron que esta última había comenzado a trabajar. En este intercambio de mensajes, cabe destacar que ÁBALOS parece conocer de primera mano los pormenores del empleo de CLAUDIA al señalar que ya había recibido la formación para su cargo.

El día 18 de enero de 2020383 , CLAUDIA le dio las gracias a KOLDO por "todo" comentando la diferencia de trabajar en la oficina de Santiago de Compostela a hacerlo en la sede de Oviedo, de lo que se infiere que KOLDO habría intervenido para lograr ese traslado384 . En este sentido, CLAUDIA consciente de ello, le aseguró que "no voy a defraudar". El día 3 de febrero de 2020 CLAUDIA se desplazó hasta Madrid con motivo de un viaje de trabajo. Respecto a esta estancia, KOLDO fue quien que le facilitó el alojamiento y cubrió los gastos durante su visita. Además, le indicó el horario al que debía de ceñirse y agenció una cena con el entonces Ministro ABALOS

Siendo lunes 17 de febrero, se suceden varios acontecimientos de interés que, a continuación, se plasman de manera cronológica:

( 1) A las 09:00 horas de ese día, ISAIAS se habría desplazado hasta el MITMA, donde a tenor de la conversación con KOLDO anteriormente reseñada, ambos habrían mantenido un encuentro personal.

(2) A las 12:32 horas CLAUDIA notificó397 a KOLDO que el Director Gerente Óscar GÓMEZ (en adelante ÓSCAR) le había trasladado que esa misma tarde personal de LOGIRAIL se pondrían en contacto con ella para solucionar su situación laboral. En este mensaje, CLAUDIA manifestó su agradecimiento tanto a él -KOLDO- como a ÁBALOS, por evitar que su relación contractual con LOGIRAIL se extinguiera. Este extremo, unido a las respuestas de KOLDO a ese y a los siguientes mensajes de CLAUDIA, permiten colegir que el Ministro y su asesor habrían tenido una participación directa en este asunto.

Siendo las 20:45 horas, el entonces presidente del Grupo RENFE -ISAIAS- informó a KOLDO de que "El problema de Gijón arreglado". A estas palabras, ISAIAS añadía "Pero verifícalo", y, acto seguido, KOLDO respondía que se lo habían confirmado hacía una hora. Afirmación que concuerda con el mensaje que CLAUDIA le había remitido

treinta (30) minutos antes. Al día siguiente, tras el interés previo de KOLDO, CLAUDIA le informó de las alternativas que había recibido de LOGIRAIL, para que, de una u otra forma, su relación contractual continuara.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la conversación vía WhatsApp entre CLAUDIA y KOLDO, efectivamente su relación contractual con LOGIRAIL continuó durante meses. El día 12 de abril de 2020, relacionado con los problemas económicos que estaba enfrentando, CLAUDIA remitía a KOLDO una fotografía de su nómina correspondiente al mes de marzo de 2020 como empleada de LOGIRAIL.

Claudia denunció las "obscenidades" de Koldo

A continuación de estos mensajes, ÁBALOS le remitió a KOLDO una captura de pantalla de su conversación de WhatsApp en paralelo con CLAUDIA. En esa imagen, puede leerse cómo CLAUDIA recrimina el comportamiento que KOLDO tuvo con ella durante el tiempo que ocupó el puesto de trabajo, se entiende que en LOGIRAIL.

Mensaje de Claudia a José Luis Ábalos sobre Koldo.

Precedido de esta imagen, ÁBALOS espetó "No que estuviera obligado a algo con quien no he tenido ningún trato" destacando que tras ello, KOLDO afirmaba: "La ayudas durante tres años".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.