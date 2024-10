De Victoria Federica a Aitana y Ester Expósito: las mejor y peor vestidas de la gala "Women of the Year" La revista Harper's Bazaar ha organizado la gala Women of the Year 2024 que ha reunido a mujeres que transforman sus logros en un poderoso mensaje de cambio. Las galardonadas han sido: Jerry Hall, premio Legend; Teresa Perales, premio Tailblazer; Diane Kruger, premio Entertainment Film; Aitana, premio Music; Chimamanda, premio Social Justice; Ester Expósito, premio New Generation; Elizabeth Hurley, premio Committed; Camille Miceli, premio Fashion; y, finalmente, Rosario, premio Achievement.

La cantante Aitana, una de las premiadas de la velada

La actriz Elizabeth Hurley, que asistió al evento acompañada de su hijo Damian.

Victoria Federica

La presentadora de Informativos Tele5, Isabel Jiménez

Eugenia Osborne, con un elegante vestido de lentejuelas doradas de Elisabetta Franchi

Mar Saura, con un vaporoso vestido de flores de Marchesa.

El matrimonio formado por el futbolista Marcos Llorente y Paddy Noarbe, con vestido de Claro Couture

La actriz chilena María Luisa Mayol con un jersey como único atuendo.

Ester Expósito, premio Bazaar Women of The Year 2024, ha realizado un discurso reivindicando el derecho de las mujeres a cambiar, a romper moldes opresores y a hacer frente a las críticas injustas e injustificadas sobre los cuerpos ajenos.

Mafalda de Bulgaria, hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, cuyo nombre artístico es Ona Mafalda

Carmen Lomana, muy elegante con un vestido rojo de Alejandro de Miguel.

La modelo Marina Pérez

Alba Díaz Martín Berrocal, con vestido negro con maxi hombreras

Jessica Goicoechea, con total look en blanco y camisa de amplio escote

Jerry Hall, ganadora del premio Legend, espléndida a sus 68 años

El influencer Pelayo Díaz

