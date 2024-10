Nuria Roca, Rozalén, Carlos Alcaraz y otros famosos conmocionados por la Dana del Mediterráneo

El mensaje de Don Felipe y Doña Letizia no se ha hecho esperar, y Zarzuela ha emitido un comunciado urgente donde se recogían las palabras de conmoción por parte de los Reyes. "Desolados ante las últimas noticias sobre la DANA. Nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los más de 50 fallecidos. Fuerza ánimo y todo el apoyo necesario para todos los afectados".

La presentadora valenciana Nuria Roca, se ha mostrado muy afectada por lo que está pasando en su tierra, ha colgado una imagen en su cuenta de Instagram: "Qué desastre… Qué pena… terrible! Qué lástima mi tierra. Mucho ánimo a todos los afectados y a los familiares de los desaparecidos. Qué agonía!"

Otra de las primeras que han en mostrado su preocupación ha sido la cantante manchega Rozalén, ya que Letur, el pueblo de donde es originaria, es uno de los más devastados. "URGENTE!!!!! El Ayuntamiento de Letur ha activado teléfonos de URGENCIA para los familiares. Ahora lo único importante es que todos los vecinos estén sanos y salvos… GRACIAS a todos los que estáis preguntando".

Por otra parte, el tenista murciano Carlos Alcaraz también ha querido mostrar su solidaridad y pesar con esta situación

El escrito Máximo Huerta, también ha publciado un video sobre las terribles inundaciones que han azotado a Utiel, Valencia.

La actriz María Castro, en Instagram, ha publicado el siguiente mensaje: "Valencia… no me entra en la cabeza todo esto… y al tiempo vuestras imágenes no me salen de ella.

Q barbaridad. Que miedo. Qué desesperación… Nuestra/mi familia está bien… sólo coches q no aparecen, algún primo durmiendo en un hotel… o padres e hijos separados o acogidos… pero todos con vida, y susto al tiempo. Gracias por interesaros. Jose y yo mandamos un abrazo enorme a todos los damnificados y a los que no han corrido tanta suerte. Y os deseamos, que todo lo que sea reparable, se reponga pronto. Estamos con vosotros".

La cantante Vanessa Martin, en Twitter, "Estoy con mi corazón en un puño con las imágenes y los destrozos que llevamos vivendo desde ayer en Andalucía, Castilla La Mancha y Valencia, terrible el dolor y tantas pérdidas, mi pensamiento no deja de estar con las víctimas y sus familiares . Ánimo, fuerza y ahora toda ayuda es poca".

Otros famosos como Belen Esteban o Pablo Alboran también han mostrado su solidaridad con los damnificados.