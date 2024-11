Las revistas de los miércoles se vuelcan con Valencia: la Reina, protagonista embarrada

Unanimidad absoluta por primera vez en muchas semanas: todas las revistas publican en sus portadas la imagen de la reina Letizia con la cara manchada de barro. Y que seguramente, a la reina no le hará demasiada ilusión ser la protagonista en un momento en el que los protagonistas son otros..

En Hola, la vemos mientras consuela a una de las víctimas de la tragedia con el "Lágrimas, dolor y barro". En Semana se lleva la mano a la cara mientras contiene las lágrimas. Diez Minutos ha elegido una imagen en la que mira desesperada a su interlocutor "Letizia se rompe con las víctimas" mientras que en Lecturas leemos "La angustia de Letizia", .Por otra parte, en , titula Diez Minutos. , dice Hola. "Los Reyes, conmocionados ante el dolor de las vícitimas".

Todas las revistas dedican el grueso de su edición de este miércoles a homenajear a las víctimas de la Dana, sin politizar y sin alimentar la polémica. Con un recuerdo a los fallecidos y con cariño para los voluntarios.

Álvaro Muñoz Escassi no pierde el tiempo: ahora se deja querer por la hermana de Mario Casas

Álvaro Muñoz Escassi no es hombre de estar solo. De hecho suele solapar sus relaciones. De María José Suárez pasó a Valerín (por unas horas), después a Hiba Abouk, y ahora parece que está comenzando algo con Sheila Casas. Lecturas publica varias fotos en las que vemos al jinete con su nueva compañera de plató. Sheila, la hermana del actor Mario Casas, entró a trabajar a la vez que él en el programa de Ana Rosa y parece que han hecho buenísimas migas.

La revista narra el periplo de la pareja. Las fotos pertenecen a momentos diferentes y acaban en un beso "apasionado" que se dan dentro del coche en el que Álvaro, todo un caballero, acercó a su compañera a casa.Horas antes de la noche de Halloween se fueron juntos a comprar lotería. Después entraron unos minutos en una iglesia, después visitaron una tienda de disfraces y un bazar, y culminaron la jornada comiendo en una marisquería con unos amigos. Las fotos de Escassi disfrazado de algo parecido al Sombrerero Loco de Alicia no tienen desperdicio: baja su pantalón hasta casi enseñar su trasero mientras Sheila aprovecha para hacerle una foto.

Leonor celebró su cumpleaños en Marín con la visita sorpresa de su hermana

Hola publica en páginas interiores varias fotos exclusivas de la princesa Leonor durante una de sus jornadas educativas en la Escuela Naval Militar de Marín. Son imágenes que, en otras circunstancias, sin duda, habrían sido portada. En las imágenes, una docena, vemos a la heredera el mismo día de su aniversario, el 31 de octubre, vestida con el jersey y pantalón del uniforme de la Armada, portando el chaleco de salvamento, la vela de su bote o los remos. Muy sonriente y risueña, sin saber que está siendo fotografiada. La revista cuenta en exclusiva que Leonor pudo disfrutar del mejor de los regalos: pasar tiempo con su hermana, que viajó a Marín para pasar la noche con ella.

Telma Ortiz se mimetiza con su hermana

Semana lleva unas fotos de la hermana de la reina en las que vemos lo mucho que se parecen. Sobre todo en la forma de vestir. La revista hace una comparativa entre ambas y las dos llevan del mismo modo la gabardina. Telma ahora es directora de Globalización y Relaciones con Instituciones Multilaterales CEAPI y va a ser una de las ponentes del VIII Congreso Iberoamericano que se celebrará en Sevilla en 2025.

Luis Alfonso y Margarita preparan la puesta de largo de su hija Eugenia

Hola publica varias fotografías exclusivas de Eugenia de Borbón Vargas, la primogénita de Luis Alfonso de Borbón y María Margarita, sin pixelar, a pesar de que todavía tiene 17 años. Los duques de Anjou nunca han exhibido a sus hijos, pero tampoco los han ocultado.

La joven será una de las participantes del Baile de Debutantes que se celebra cada año en París, que tendrá lugar el 30 de noviembre y se encuentra "muy ilusionada". Allí coincidirá con algunas de las familias "más influyentes del mundo empresarial y artístico". Ricos de toda la vida que disfrutan con estas puestas en escena. La amiga de su madre, Carolina Herrera, será la encargada de vestir a Eugenia, una apasionada de la moda y de la hípica. Dice Hola que tiene reservado el baile más especial de la noche a su padre, Luis Alfonso.

Cóctel de noticias

Mary de Dinamarca vuelve a escaparse a Australia coincidiendo con el primer año del escándalo Genoveva. Vemos a la soberana danesa en Diez Minutos junto a su hija Josephine participando en la cacería de Hubertus, una jornada de campo en la que suele posar ante los fotógrafos.

Hola avanza la exclusiva de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías. El reportaje iba a ilustrar la portada de este miércoles, pero la desgracia provocada por la Dana ha retrasado su aparición. De momento vemos unas fotos de la pareja durante la ceremonia religiosa, celebrada un día antes de lo previsto y por sorpresa en la ermita de la Virgen del Puerto, en Madrid.

Victoria de Suecia, la princesa embarrada. Ésta sí que es una royal cubierta de barro. Hola publica varias fotos de la heredera del trono sueco durante uno de sus entrenamientos militares, un aprendizaje que continúa aprendiendo a sus 47 años. Vestida con el uniforme del ejército sueco versión camuflaje y con el arma en la mano, Sofía es retratada mientras se cuelga de un tronco con el fango hasta el cuello.

Tom Parker Bowles no es realeza, pero casi. Su madre es Camilla, la reina de Inglaterra. Sin embargo ha publicado un libro en el que desvela los secretos gastronómicos de la familia real británica del que da cuenta Hola. Dice Tom de su madre que "no bebe ginebra y no fuma desde hace muchos años", una leyenda que arrastra y que, al parecer, se toma con humor.

Mafalda de Bulgaria se separa tras dos años de matrimonio. Hola corrobora la información que publicó el pasado sábado La Otra Crónica en Exclusiva. Según la revista, la hija de Rosario Nadal y Kyril ya atravesó una crisis hace un año. Ella seguirá centrada en la música y él en las actividades financieras de la Further Global.