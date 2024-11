Carmen Alcayde llora la muerte de su tío Miguel Burdeos, presidente de SPB, a causa de la DANA

El empresario valenciano Miguel Burdeos Baño, fundador y presidente de SPB y Cleanity, fue hallado sin vida y es una de las más de 200 víctimas mortales confirmadas hasta el momento como consecuencia de los efectos devastadores de la DANA que ha asolado la provincia de Valencia. La firma que presidía Burdeos, que tenía 74 años, confirmó el pasado domingo "con profundo dolor" su fallecimiento a través de un comunicado.

Carmen Alcayde, colaboradora de televisión, lamentó su muerte a través de las redes sociales, ya que les unían lazos familiares. "Un buen hombre con un trágico final que no merecía, como ninguno de los que se nos han ido con la DANA", escribió en su perfil oficial de Instagram. "Mi más sentido pésame a mi tía Clara, que ha perdido a su hermano, y a la mujer, hijos y nietos de Miguel Burdeos. D.E.P", añadió, junto a una foto del empresario.

Hace unos días Alcayde, natural de Valencia, contó en el plató del programa Fiesta que Burdeos se encontraba en paradero desconocido tras el paso de la DANA. "El marido de mi tía, el que está casado con la hermana de mi madre, ha desaparecido. Me ha dicho ella que lo diga aquí porque están desesperados. No saben nada, si están en el restaurante o dónde están. Lo único que tiene es el GPS del coche que está en el barranco de Chiva, pero no saben dónde están", expresó entonces.

Miguel Burdeos fue fundador, director general y actualmente ocupaba la presidencia de la compañía SPB. También fundador y actual presidente de Cleanity e impulsor de otras iniciativas empresariales. Asimismo, fue una figura prominente en la industria química y de productos de limpieza, ocupando la presidencia de varias entidades clave en el sector, como la Asociación de Industrias Químicas de la Comunidad Valenciana (Quimacova) y de la Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (Adelma).

Su rol en estas instituciones fue "fundamental para consolidar el crecimiento y desarrollo de la industria en nuestra región y en todo el país, siempre impulsando prácticas responsables, innovadoras y sostenibles", recuerdan estas fuentes. Formaba parte de Feique, del pleno de la Cámara de Valencia y de la CEOE entre otras entidades, y vicepresidía la Confederación Empresarial Valenciana.

"Su estilo de gestión y su ética intachable han dejado un legado imborrable. Su cercanía, generosidad y compromiso con su equipo humano fueron siempre un ejemplo, motivándonos a construir un ambiente de trabajo caracterizado por el respeto, la cooperación y la innovación constante. La huella de Miguel Burdeos en cada uno de estos ámbitos es, sin duda, un patrimonio que continuaremos honrando y preservando", aseveran.

SPB es una empresa familiar con 45 años de historia que se ha convertido en un gran grupo empresarial con un equipo de 700 personas. Es proveedora de productos de limpieza del hogar y cuidado personal para Mercadona, a través de las marcas Deliplus y Bosque Verde. Dispone de tres plantas en Valencia (España), una en Sevilla (España) y una en Vlotho (Alemania).