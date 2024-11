Colate Vallejo-Nágera sobre su guerra abierta con Paulina Rubio: "Mi hijo se fue llorando y destrozado"

La guerra que mantienen Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera desde su separación hace 13 años, se encuentra en su momento más álgido. El pasado octubre salía a la luz que Colate se había instalado en Pedraza con el hijo que tiene en común con la cantante, Andrea Nicolás, de trece años, y cuyo deseo es residir en España con su padre. Además, había comenzado el curso escolar en un colegio de Cantalejo, en Segovia.

Algo que Paulina Rubio no está dispuesta a consentir, por lo que ha acudido nuevamente a la Corte de Miami para reclamar judicialmente que el niño regrese con ella a Estados Unidos. Tras protagonizar un tenso encuentro en plena calle con Enrique, el hermano de la mexicana, y negarse a entregarle al pequeño al no estar su madre presente, Paulina volaba a Madrid para recoger al pequeño Nico y llevárselo de nuevo a Miami.

En su reencuentro en el aeropuerto de la capital española, Paulina y Colate tenían un fuerte altercado en presencia de su hijo -por un error de la cantante con el pasaporte del menor-, aunque finalmente conseguía su objetivo de volver con él a su residencia de Florida.

Una guerra que no termina aquí, ya que como ha revelado Colate en la revista Pronto no está dispuesto a que su ex mujer se salga con la suya y va a luchar hasta el final para cumplir los deseos de Nico, que pasan por vivir en España junto a su padre y su familia paterna, donde es realmente feliz: "Yo he cumplido con todo lo estipulado, pero la justicia ha determinado una ejecución forzosa" para que el pequeño se vaya con Paulina a los Estados Unidos, ha asegurado a la publicación. "No se ha tenido en cuenta la decisión del menor, que quiere quedarse aquí".

Por el momento, Colate no se plantea regresar a Miami porque tiene muchas responsabilidades profesionales en nuestro país, pero advierte que "seguiré luchando en los tribunales para que se respete la decisión de mi hijo. De momento, estoy en contacto telefónico con él, le echo muchísimo de menos, y él a mí. Aquí es feliz con sus primos y el resto de la familia. Se fue llorando y destrozado", ha confesado. "De momento, no voy a hablar" porque prefiere esperar a que sea la Justicia la que se pronuncie sobre el deseo de Nico de vivir en España con él.

Aunque las últimas semanas no han sido fáciles para Colate ya que echa mucho de menos a su hijo, reconoce que está contento con esta nueva etapa en nuestro país después de 15 años viviendo en Miami: "Estoy ahí medio instalado y España es el mejor país del mundo, el rollo, la energía, la gente como digo yo, aquí salir a la calle te da felicidad, en Estados Unidos te da ansiedad".