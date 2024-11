Las emotivas imágenes con las que Marta Riumbau presenta a su hija Julieta: "Ahora sí que somos tú y yo"

La conocida influencer Marta Riumbau, ha presentado oficialmente a su primera hija, Julieta, en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores los detalles de su llegada al mundo.

A comienzos de año, Marta decidió emprender el camino de la maternidad en solitario mediante la vitrificación de óvulos. Sin embargo, fue en mayo cuando anunció públicamente a todos sus seguidores su deseo de convertirse en madre. "15 de enero de 2024. He tomado la decisión de ser madre soltera. Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más para conocerte y que somos tú y yo" ,expresaba.



Seis días después del nacimiento de Julieta, Marta ha decidido dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales, pronunciándose así por primera vez sobre su reciente maternidad.

Marta Riumbau presenta a su hija Julieta en su cuenta de Instagram

En su cuenta de Instagram, compartió una tierna imagen en la que se ve a Julieta sobre la cama, acompañada de un emotivo mensaje en el que expresa la felicidad que siente tras convertirse en madre. "Y así es como un lunes a las 20:15h lo más especial y bonito que he hecho y haré jamás, estaba naciendo, Julieta Riumbau Claramonte a las 41+5 días en un parto de 24 horas y con 3.700gr. Repetiría todo una y mil veces más. 04/11/24. Ahora sí que somos tú y yo" ,compartió la influencer.



La publicación también incluye un breve video de los instantes previos al parto, desde el "día de inducción" hasta el momento en que Marta, tras horas de espera, dio a luz a su hija. Además, al final del vídeo, Marta ha compartido con sus seguidores algunos de sus primeros días como madre llenos de ternura y alguna que otra sonrisa cómplice entre madre e hija.

Los mensajes de cariño y felicitaciones hacia Marta no se hicieron esperar, tanto de sus seguidores como de otras compañeras de profesión, como Dulceida, quien también ha sido madre recientemente.