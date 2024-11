Chabelita, embarazada del bebé que podría traer paz a su familia

Isa Pi ha acudido a su revista de cabecera, Lecturas, para contar en exclusiva que va a ser madre con Asraf, con el que se casó hace ahora un año. Está embarazada de dos meses, por lo que dará a luz en primavera, y asegura que decidió ponerse a la tarea tras recuperarse de la operación de apendicitis a la que se sometió hace unas semanas.

Dice Chabelita que esta vez va a experimentar "qué es estar embarazada y que la gente se alegre de verdad". Algo que no le ocurrió con el primero, cuando tenía 17 años: "Nadie me dio la enhorabuena". "Ahora nadie me va ya a juzgar". Y responde sin esperanza cuando le preguntan si el embarazo podría cambiar la ausencia de relación con su madre en estos momentos: "No está en mi mano".

El que se ha apresurado a felicitarla en redes sociales es su hermano, Kiko Rivera, que el martes por la tarde sorprendió en Instagram con el siguiente mensaje: "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud". Es verdad que publica nueva canción el jueves, pero quizá lo haya hecho con buena intención y no de manera oportunista.

Además, Chabelita no piensa demandarle por el famoso episodio de la manguera. Básicamente porque el delito ha prescrito y porque "no quiero fastidiarles la vida. No quiero joderle".

Isabel Pantoja ya se trata en un hospital madrileño

Diez Minutos tiene las primeras fotos que confirman que Isabel Pantoja se está tratando en un hospital madrileño. Se trata de tres instantáneas en las que vemos a la cantante saliendo de la clínica con la mascarilla puesta y del brazo de su hermano Agustín, que lleva en la mano los informes médicos.

Las imágenes fueron tomadas el pasado martes 5 de noviembre en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, situado muy cerca de la casa a la que la artista se ha trasladado en Madrid mientras dure su tratamiento.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas siguen en contacto

Los dos han negado que tengan una relación, pero Diez Minutos publica en portada una imagen en la que vemos que la química entre los dos es indudable. En el interior, tres fotos tomadas a las puertas de Telecinco, empresa en la que trabajan los dos, confirman que se llevan a las mil maravillas. Sus compañeros de programa están convencidos de que hay romance.

Tamara e Iñigo no se plantean adoptar un niño

Tamara e Íñigo son los protagonistas de la portada de Diez Minutos, que incluye un amplio reportaje fotográfico en el que vemos a la pareja durante un paseo romántico por Madrid en el que no faltan las carantoñas, los besos y las risas. Los dos habían quedado para comer en un restaurante del centro con la familia de él, confirmando la buena relación que mantiene Tamara con su suegra, Carolina Molas, y con su cuñada, la actriz Alejandra Onieva.

Según Diez Minutos, el matrimonio sólo piensa tener hijos de manera natural y no se plantea adoptar: "No estamos en ese punto". Tamara añade que en breve cumplirá 43 y que cree que hay una edad tope para acatar ese trámite.

Bigote Arrocet luce palmito en Ibiza

Semana no podría haber escogido mejor el titular para abrir la exclusiva que muestra a Bigote Arrocet en la playa de Ibiza durante una escapada en la que ha estado acompañado por su hijo Maximiliano y sus nietos: "Edmundo luce palmito". Vestido con un bañador verde agua y con su cabellera blanca al viento, el humorista chileno aparece fotografiado en la playa paseando, meditando, leyendo o tomando el sol.

Cumplirá 75 años en breve y no se puede negar que se cuida y que conserva una forma física envidiable.

Cóctel de noticias

Carla Goyanes recuerda a su hermana Cari en su cumpleaños. La hija de Cari Lapique acudió al cementerio el pasado 10 de noviembre, día en el que la empresaria habría celebrado su 47 onomástica. No es la única: amigos suyos como El Juli, Lucho García Fraile o Ariadne Artiles la han homenajeado en sus redes sociales.

Courtouis se hace una mansión en Boadilla del Monte. La urbanización de Las Lomas ha sido elegida por el futbolista para levantar una casa cuyos trabajos de construcción vemos en exclusiva en Semana. Según la revista, "las imágenes no nos permiten hacernos una idea real de la magnitud de la obra y sus dimensiones… es tan grande que casi parece un centro comercial". El guardameta belga está casado con la modelo israelí Mishel Gerzig.

Ahora sí: Hola dedica su portada a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías. La catástrofe provocada por la Dana ha hecho que la revista retrasase la exclusiva, que este miércoles podemos ver en todo su esplendor. Ya quisieran muchos tener el número de invitados famosos con los que han contado: desde la tía Henar (familia del novio y de la reina Letizia), hasta compañeros de rodaje como Fran Perea, Natalia Sánchez, Belén Rueda, Arturo Valls, Roberto Leal, Rossy de Palma o Sofía Cristo.

Alice Campello y Álvaro Morata, juntos con sus hijos en Milán. La separación de la pareja no ha impedido (y según ellos mismo, no va a impedir) que sigan haciendo vida en común por el bien de sus hijos. Hola publica varias fotos de la modelo y el futbolista paseando por el barrio de Brera días antes de que Álvaro sufriese un fuerte golpe en la cabeza mientras entrenaba.

Cayetano Martínez de Irujo estrena un kilt escocés regalo de su madre. El duque cuenta en Hola que se lo ha puesto en una boda a la que ha acudido recientemente. Se trata de una pieza comprada por su madre tres años antes de morir en una tienda de Escocia en la que sólo venden este tipo de prendas a los descendientes de las casas reales. Cayetano también explica que ya está organizando la misa de recuerdo a su madre el próximo 20 de noviembre (se cumplen diez años de su fallecimiento) y que duda que sus hermanos acudan porque no han ido nunca.

Dani Martín ("El canto del loco") sale con la actriz María Hervás. Hola publica las imágenes exclusivas que confirman la relación del cantante con la intérprete de series como "Machos Alfa" o "El pueblo". El artista fue a recogerla a los Teatros del Canal tras verla actuar en una de sus funciones.

First Dates cumple 2.000 programas y Semana lo celebra con una entrevista a Carlos Sobera. El presentador concluye que el éxito del programa consiste en que la gente acude a él para encontrar el amor.