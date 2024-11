Elisa Mouliaá, al borde del colapso mientras Aída Nizar ratifica la denuncia contra Errejón

Íñigo Errejón lanzó un comunicado el pasado jueves en el que calificaba la denuncia de Elisa Mouliaá de "falsa" y de "mala fe". En el texto difundido por sus abogados, el exportavoz de Sumar pidió al magistrado que reabra la causa y que le permita declarar para "exponer la realidad de los hechos", evitando el "limbo procesal" en que se ha visto sumido tras la interrupción del caso por el embarazo de la abogada de la denunciante.

Algo que, considera, es una "estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del presente procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho" por parte de la abogada de Mouliaá, atentando públicamente contra el "honor" de Errejón y su "presunción de inocencia al no poder dar las explicaciones debidas ante el órgano instructor" ante las "graves conductas que se le imputan".

Un duro comunicado al que Elisa reaccionó el mismo día en declaraciones al programa Y ahora Sonsoles, asegurando que lo que ha relatado "es lo que ocurrió con pelos y señales". "Comprendo que el enojo es enorme, pero desde luego decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es. Tengo pruebas y testigos de que todo eso ocurrió (...) Con todo lo que ha escrito la abogada, pues me entra miedo y estoy bastante impactada, pero ahora solo me queda confiar en la Justicia y que mi abogada decida cómo actuar", dijo.

Este viernes la actriz reapareció completamente sobrepasada. Visiblemente nerviosa, y ocultando su agobio tras unas gafas de sol, Elisa salió corriendo de su casa y, en completo silencio, se dirigió en un taxi a los Juzgados de Plaza de Castilla, tal y como informa Europa Press.

Ante la presencia de las cámaras siguiendo sus movimientos, la intérprete no llegó a entrar en los tribunales, sino que a toda velocidad y tapándose la cara con las manos ha parado un taxi a la carrera y abandonó el lugar, trasladándose a continuación a un hospital del centro de la capital, donde ha entrado al borde de las lágrimas afirmando que no tiene nada que decir.

El apoyo de Aída Nizar

Este mismo viernes Aída Nizar ratificó su denuncia contra Errejón en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, y quiso mandar un mensaje de apoyo a la actriz, esperando que "Elisa no esté siendo atemorizada y la estén sugestionando para que retire su denuncia" porque "no se puede acusar a una persona de denuncia falsa sin ningún tipo de prueba".

En cuanto a Errejón, comentó que "no es un enfermo, es una persona a la que le gusta el sexo, pero con quien quiera practicarlo usted, no con quien usted obligue por la superioridad que tenía".

Además, explicó que ha decidido denunciar ahora porque "me siento dañada" y porque "en ese año eso no era un delito. Lo que hoy es una protección para las mujeres, antiguamente era ser un salido, un pervertido y un asqueroso. No nos íbamos a comisaría a poner una denuncia".

Por último, pidió a Mouliaá que "se envalentone" y "se llene de coraje". "No nos podemos arrepentir, no puedes tener miedo, denuncia, sigue adelante", desveló, animándola a ponerse en contacto con "mi brillante letrado" con la finalidad de que no se eche para atrás.