Posible ruptura de Emilia Mernes con Duki por supuestas infidelidades del cantante argentino

Una de las parejas más queridas de la industria musical argentina es sin lugar a dudas la formada por Emilia Mernes y Duki. La primicia de su romance saltó a los medios de forma inesperada y todos sus fans enloquecieron. En multitud de conciertos y shows les hemos podido ver juntos, tanto a ambos encima del escenario como disfrutando en solitario del concierto del otro como si fueran uno más. Por este motivo, la noticia de su supuesta separación ha sido una sorpresa para muchos. Pero, ¿Qué ha pasado exactamente?.

La polémica surgió a raíz de unas supuestas conversaciones filtradas de Duki hablando con una chica a través de Instagram. Según medios locales, esta no sería la primera vez que salen a la luz este tipo de mensajes, y que esta sería "la gota que colmó el vaso" para Emilia, quien supuestamente dejó la relación.

"A mí me describen que hubo una discusión muy acalorada entre Duki y Emilia que termina con la intérprete dejándolo en las últimas horas. Hoy la separación es para siempre" explicaba el periodista Etchegoyen para un medio argentino.

Emilia en los Latin Grammy 2024

Emilia ayer asistía a los Latin Grammy 2024 nominada a mejor álbum vocal pop de la Academia. Llevaba un impresionante vestido de lentejuelas de efecto metalizado de Alexandre Vauthier y un increible maquillaje que resaltaba sus facciones.

A pesar de que el premio se lo llevó Luis Fonsi, se acercó a los medios para dar las gracias por la nominación a su llegada a la alfombra, donde se la podía percibir visiblemente emocionada:

"No sé qué sentir. Estoy anonadada con la cantidad de artistas legendarios que me he cruzado estos días, muy hermosos. Primera vez nominada, primera vez presentándome, así que, una ilusión muy grande porque son los premios más importantes de la música y que tengan en cuenta mi trabajo es un honor muy grande".

Tras su impresionante actuación, bajaba del escenario hacia el Backstage con todo su equipo y pronunció unas palabras en las que terminó por romperse:

"Perdón, estoy emocionada porque trabajamos mucho con el equipo y ha sido una semana muy intensa. Entonces, estoy muy agradecida con todos ustedes".

Emilia se rompe tras su actuación en los Latin Grammy 2024 👉 Los rumores de su separación con Duki por una supuesta infidelidad cada vez suenan más fuerte pic.twitter.com/Zt71CmwLvV — CHIC (@ChicRevista) November 15, 2024

Por el momento, ninguno de los dos artistas ha realizado ninguna declaración oficial confirmando la ruptura.