Tita Cervera y Borja Thyssen se reencuentran públicamente en presencia de la reina Sofía

Un año más en el Teatro Real de Madrid se ha celebrado la entrega de premios BMW de pintura que en esta ocasión se celebraba su 39 edición y desde que se crearon doña Sofía ha sido fiel a esta cita. Un acto donde siempre se destaca el arte, la cultura y la música. Anoche hubo una gran sorpresa, con la aparición de la baronesa Thyssen , su hijo Borja, acompañado como siempre de su mujer, Blanca Cuesta, una imagen que no se producía desde hacía mucho tiempo. Todo apunta a que la relación entre madre e hijo está atravesando un buen momento o la menos más tranquilo. Lo que sí es cierto es que no hubo posado de familia. "Estamos muy bien, salimos poco cuando estamos en Madrid, los niños están todos estupendos creciendo una barbaridad". Así me comentaron.

La llegada de la reina Emérita fue recibida con una grandes aplausos por la cantidad de gente que estaba agolpada en la puerta del teatro. Doña Sofía presidió el acto, y en esta ocasión su hermana la princesa Irene, lo vio desde el Palco Real, y declinó subir al escenario por cuestiones de movilidad. En el momento en el que apareció la madre del Rey, la ovación por parte del público fue impresionante con una duración de 10 minutos. Hubo una gran representación de la diplomacia europea. Los galardones principales han recaído en Damaris Pan, en la categoría de pintura, mientras que, en la categoría de arte digital, el premio fue a parar en manos de Serafín Álvarez Prieto.

Una vez concluido el acto, hubo un concierto en el que se interpretó la Novena Sinfonía de Beethoven a cargo de la Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la dirección de Christoph König, con un coro de 160 voces.

La recaudación de este año será 25.000 euros al Banco de Alimentos, y 500.000 a la Fundación Reina Sofía, destinados a Valencia por la tragedia de la DANA.

Un año más el pintor Antonio López asistió y estuvo con doña Sofía, a la que le une una gran amistad. Entre los invitados se encontraba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Andrea Levy, Ainhoa Arteta, Marta Sánchez, Alex González, Eugenia Osborne, Cayetano Martínez de Irujo, y su novia Bárbara Mirjan, el juez Santiago Pedraz, y su esposa, Blanca Suelves con su novio Joaquín Güell, entre otros.