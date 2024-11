Ana de Armas sale con el hijastro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel

Hola nos descubre en la edición de este miércoles quién es el nuevo novio de Ana de Armas. La revista publica varias fotos de la actriz paseando por las calles de Madrid con su pareja más reciente, un señor que guarda bastante parecido físico con su ex, Paul Boukadakis, vicepresidente de la red de búsqueda de pareja Tinder, pero que se dedica a algo bien distinto.

Se trata de Manuel Anido Cuesta, el hijastro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel, de profesión "asesor" del nuevo tirano. Ana y Manuel disfrutaron de la restauración madrileña en el restaurante Numa Pompilio, que cuenta con una amplia carta repleta de ingredientes y platos que ni por asomo conocen los residentes en Cuba. En Madrid se vive muy bien. Y se come de todo.

Después de mucho buscar, no hemos encontrado ni una sola crítica de Ana de Armas al régimen cubano. Todo lo contrario: es de las pocas que entra y sale de la isla a su antojo y viaja regularmente allí "de vacaciones".

Isabel Pantoja cambia el testamento y decide el destino de sus cenizas

Cuenta Semana en exclusiva que Isabel Pantoja ha cambiado su testamento para incluir el nombre de su albacea y para dejar claro cómo quiere que se lleven a cabo sus últimas voluntades. Suena un poco raro que sea el único cambio que ha introducido ante notario. Cuando se modifica un testamento, y más si tenemos en cuenta que no tiene ninguna relación con sus dos hijos, se suele hacer por algo más. No sólo para dejar por escrito que quiere ser incinerada y que desea que sus cenizas sean enterradas tras el azulejo de la Virgen del Rocío que hay en el salón de su casa de El Rocío, en Huelva.

Asegura Semana que la casita de la aldea onubensees la única propiedad que pretende conservar, a pesar de haber recibido ofertas millonarias (la de Sergio Ramos, entre otros,), por ella. Planea vender Cantora (erre que erre, esta información sigue sin confirmarse) y también sus pertenencias en Sevilla. Entre ellas la casa en la que vivió su hermano Bernardo.

Y respecto a su herencia, dice Semana que sus hijos Chabelita y Paquirrín son herederos de la legítima (obvio, así es la ley), Agustín el gran beneficiado y Juan, su otro hermano, el que sale perdiendo, ya que no heredaría nada después de su último enfrentamiento con la tonadillera.

Bertín y Fabiola, junto en la portada de Hola

Bertín ha aprovechado la semana del lanzamiento de su línea de productos gourmet para aparecer en la portada de Hola, la revista de cabecera del artista y la única en la que ha dado explicaciones, aunque pocas, sobre sus últimos vaivenes emocionales. Y judiciales.

Sin embargo, el exmatrimonio demuestra que es una expareja bien avenida por una buena causa: su hijo Kike. Está a punto de cumplir 18 años en breve y su nombre será el de la Fundación que crearon sus padres hace 15 años y que ha ayudado a miles de padres de hijos discapacitados a sobrellevar su enfermedad.

Dice Bertín que se parece mucho a él: "Le gusta todo lo que a mí. El campo, los caballos, el fútbol, las motos… Y cada vez que entra una mujer guapa en la habitación, ya no mira a nadie más". Y no es el lugar, pero no hay ninguna referencia al enfrentamiento judicial que mantiene con Gabriela Guillén por las condiciones de paternidad de su hijo. Dice Hola además que el cantante barrunta retirarse. Una última gira y ya estaría, con Valencia como uno de los destinos principales.

Como siempre, Fabiola se lleva el aplauso principal con su coherencia y su comprensión. "No quiero mencionar la palabra complicidad con Bertín, porque hay mucho detrás… Hay comprensión. Y respeto. Y cariño. Incluso admiración. Con él hablo de amistad de la de verdad".

El coach que quita el miedo a volar, nuevo novio de Lara Álvarez

Lara Álvarez tiene nuevo novio. Diez Minutos le dedica su portada con fotos de la escapada que acaba de hacer con él a París, la ciudad del amor. Se trata de Pedro Durán, al que sus amigos llaman Perico, y es comandante de vuelo en Iberia, tiene 46 años, es un enamorado del deporte y los viajes y es padre de un niño. Y cuenta con más de 270.000 seguidores en Instagram, la red social en la que ofrece consejos para perder con el miedo a volar.

Según el entorno de la presentadora, lo suyo ha sido todo un flechazo.

Cóctel de noticias

Alejandro Sanz ya pisa la alfombra roja con Candela del Márquez del brazo. La gala de los Latin Grammy ha sido el escenario elegido por el cantante para presentar a su nueva novia. Y lo ha hecho como si fuese Don Hilarión, con su novia rubia y su hija morena cada una de un brazo.

Nerea Garmendia anuncia su embarazo en Hola. La actriz, presentadora y cómica posa en la revista con su pareja, Luis Díaz Núñez. Será madre con 45 años después de cuatro intentándolo. Nerea padece epilepsia, sordera parcial, artrosis y lleva ocho clavos en la espalda, por lo que es todo un caso de superación.

María Monfort, la mujer detrás del gran Jorge Martín. La novia del flamante campeón de MotoGP habla con Hola de lo felices que están con el título que acaba de ganar el piloto madrileño.

Los reyes de Suecia, de vacaciones en Brasil a pesar de haber pedido un crédito a su Gobierno. Semana publica varias imágenes de Sonia y Gustavo en bañador bañándose en el mar, buceando e incluso practicando bodyboard con la tablilla. Junto a ellos, bajo la sombrilla, el príncipe Carlos Felipe con toda su prole. Las fotografías han escocido a sus súbditos por lo obsceno de la situación: la Casa Real ha anunciado que está sin fondos hasta que lleguen los presupuestos a comienzos de año.