Fernando Martínez de Irujo, el más conciliador de la Casa de Alba

Hoy se cumple del décimo aniversario del fallecimiento de la Duquesa de Alba, y al igual que en años anteriores su hijo Cayetano, ha organizado una misa funeral, en memoria de su madre, a la que no acuden todos sus hijos, por la mala relación que hay entre ellos.

Según me ha contado Fernando, él sí va a asistir junto con su hermano Carlos y Alfonso Díez, viudo de su madre, con los que tiene buena relación. "Mi hermana Eugenia, no va a asistir por tener compromisos laborales de sus empresas en Madrid, el último AVE sale antes de que termine la misa, que se oficiará a las 20,30h. De todas formas , mi hermana no es muy de misas, ella es de otro tipo de recogimiento. Eso es muy personal, y hay que respetarlo. Mi relación con mis hermanos es correcta y con los que mejor me llevo es con Alfonso y con Eugenia. Soy de la opinión que hay que tener buenas maneras, y con unos sintonizas mejor que con otros". Así me contó durante la conversación que mantuvimos.

Hay que recordar que Cayetano es el único que organiza la misa en memoria de su madre, en la Iglesia sevillana de Los Gitanos, donde está enterradas parte de las cenizas de la duquesa, ya que era muy devota. La otra parte están en el panteón de la Casa de Alba que tienen en Loeches.