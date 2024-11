Mauro Icardi expone a Wanda Nara tras su denuncia por violencia doméstica

La relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara se rompió definitivamente el pasado verano y ella parece haber rehecho su vida con el cantante L-Gante, demandando además al futbolista por violencia doméstica. Tras el divorcio, el jugador del Galatasaray cayó en una depresión que se intensificó con una grave lesión tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha, lo que le hizo perderse el resto de la temporada.

El supuesto episodio de violencia se produjo hace unos días en el apartamento de Icardi en Buenos Aires. "Ella fue a ver a sus hijas. Era tarde y las hijas e hijos de Wanda estaban durmiendo. Wanda y Mauro tuvieron una discusión fuerte donde él no quería que ella se fuera", relataron en el programa argentino Los Ángeles de la Mañana (LAM). Wanda pudo salir del lugar pero al volver, comenzó una discusión más grave. "Las cosas se fueron de las manos y es ahí donde entra la denuncia por violencia de género. La primera está caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, y la segunda es con violencia de género", explicaron.

Icardi tuvo que declarar en el Juzgado Civil número 106 de Buenos Aires el pasado 15 de noviembre y tan solo cinco días después, Nara volvió a casa de su exmarido como si nada hubiera ocurrido. El delantero argentino grabó en todo momento a su expareja y compartió las imágenes en las redes sociales para exponerla.

Wanda Nara piensa que todo es negocio incluso EL HACER PRENSA CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Una mina que no tiene límites para nada ni ella ni su abogada DOS IMPRESENTABLES. Hace menos de una semana acusó a Icardi de violento.#LAM pic.twitter.com/6w3cQrtJYZ — bad girl (@xcjlsj) November 20, 2024

"Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas", contó Icardi mientras enseñaba fotografías y vídeos de Wanda paseándose como si nada por su casa. "Dos horas instalada en mi domicilio acosándome. Que carátula o título le ponemos a esto", comentó con una imagen de ella sentándose tranquilamente en el sofá.

Mientras, el futbolista se mensajeaba con su Guadalupe Guerrero, su asesora legal, para dejar constancia de la presencia de la mujer que le demandó: "Llegó Wanda. La estoy grabando todo con la GoPro. Por las dudas, tenemos las pruebas". La intención de ella era recoger ropa que todavía tenía en la casa familiar, pero para él, alargó demasiado su estancia, incluso sirviéndose un tazón de leche con cereales. "Se ve que vino con hambre y charlatana", publicó en sus stories de Instagram.

El jugador relató tanto a la abogada como a sus seguidores toda la visita de Wanda: "Está sentada comiendo galletitas y gaseosa. Igual nos sirve para alegar que no puedo estar en esta casa. Porque incumple todo. Ya que quiere estar en el Chateau ella, no entiendo qué hace aquí. Encima se me tiró encima a sacarme el teléfono". La visita incluyó, además, el trabajado de un estilista llamado Kennys para peinarla y maquillarla: "No solo que no se fue con la llegada de Kennys. Se metió a duchar, después servicio de peluquería para secar el pelo, y como si fuera poco, servicio de maquillaje", relató, aunque terminó borrando todas las publicaciones.